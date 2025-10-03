फर्जीवाड़ा पर लगी लगाम…! 20 मिनट के अंदर ही मिलेगा टिकट, बस इस बात का रखें ध्यान
फर्जीवाड़ा पर लगी लगाम…! 20 मिनट के अंदर ही मिलेगा टिकट, बस इस बात का रखें ध्यान

IRCTC Rules : 1 अक्टूबर से IRCTC पर जनरल टिकट बुकिंग के लिए आधार लिंकिंग जरूरी हो गई है. इससे फर्जी बुकिंग रुकेगी. काउंटर बुकिंग में भी OTP वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा.

By: sanskritij jaipuria | Published: October 3, 2025 10:00:52 AM IST

फर्जीवाड़ा पर लगी लगाम…! 20 मिनट के अंदर ही मिलेगा टिकट, बस इस बात का रखें ध्यान

IRCTC Rules : रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए इंडियन रेलवे ने एक बड़ा बदलाव किया है. 1 अक्टूबर 2025 से लागू इस नए नियम के तहत अब जनरल रिजर्वेशन टिकट बुक करने के लिए IRCTC अकाउंट का आधार से लिंक होना जरूरी होगा. ये नियम IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप, दोनों पर लागू होगा.

रेलवे का कहना है कि इस नियम का मेन उद्देश्य फर्जी बुकिंग और टिकट की ब्लैक मार्केटिंग को रोकना है. कई बार देखा गया है कि कुछ एजेंट और बॉट्स जनरल टिकट खुलते ही बड़ी संख्या में टिकट बुक कर लेते हैं, जिससे आम यात्रियों को टिकट नहीं मिल पाती. अब आधार OTP वेरिफिकेशन से इस तरह की फर्जीवाड़ा पर लगाम लगेगी.

 आधार लिंकिंग क्यों जरूरी है?

नए नियम के अनुसार, जब भी जनरल टिकट बुकिंग शुरू होती है, उसके पहले 15 मिनट में सिर्फ वही यात्री टिकट बुक कर पाएंगे जिनका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक होगा. इससे निम्नलिखित फायदे होंगे:

 फर्जी ID से टिकट बुकिंग रुकेगी
 टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लगेगी
 आम यात्रियों को आसानी से टिकट मिलेगा
 वेटिंग लिस्ट कम होगी

कैसे करें IRCTC अकाउंट को आधार से लिंक?

अगर आपका IRCTC अकाउंट अभी तक आधार से लिंक नहीं है, तो घबराएं नहीं. नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप खुद इसे लिंक कर सकते हैं:

1. सबसे पहले [IRCTC की वेबसाइट](https://www.irctc.co.in) पर लॉगिन करें.
2. “My Account” सेक्शन में जाएं और “Authenticate User” पर क्लिक करें.
3. अब अपना 12 अंकों का आधार नंबर या वर्चुअल ID दर्ज करें.
4. “Verify Details” पर क्लिक करें.
5. आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे भरकर सब्मिट करें.

इतना करते ही आपका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक हो जाएगा और आप जनरल टिकट आसानी से बुक कर सकेंगे.

 काउंटर बुकिंग में भी बदलाव

IRCTC की वेबसाइट के साथ-साथ रेलवे स्टेशन के पीआरएस काउंटर (Passenger Reservation System) पर भी आधार अनिवार्य कर दिया गया है. यानी अगर आप स्टेशन से टिकट लेना चाहते हैं, तो आपको भी आधार देना होगा और OTP के जरिए वेरिफिकेशन होगा.

ध्यान रखें, आपके मोबाइल नंबर का आधार से लिंक होना बेहद जरूरी है, वरना OTP नहीं आएगा और बुकिंग नहीं हो पाएगी.

फर्जीवाड़ा पर लगी लगाम…! 20 मिनट के अंदर ही मिलेगा टिकट, बस इस बात का रखें ध्यान

