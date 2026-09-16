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IRCTC ने लॉन्च किया कश्मीर की वादियों में घूमने के लिए सस्ता टूर पैकेज, जानें क्या होगा किराया और अन्य जरूरी डिटेल

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह यात्रा 3 अक्टूबर से शुरू होकर 8 अक्टूबर 2026 तक चलेगी. अगर आप कश्मीर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यहां जानिए इसकी पूरी डिटेल के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: September 16, 2026 2:37:31 PM IST

IRCTC ने लॉन्च किया कश्मीर की वादियों में घूमने के लिए सस्ता टूर पैकेज, जानें क्या होगा किराया और अन्य जरूरी डिटेल


IRCTC Kashmir tour package: कश्मीर की खूबसूरत वादियां, बर्फ से ढके पहाड़ हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. कश्मीर घूमने का मन ज्यादातर लोगों का होता है. इसे ऐसे ही धरती का स्वर्ग नहीं कहा जाता है. अगर आप भी लंबे समय से कश्मीर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है. IRCTC लखनऊ से कश्मीर के लिए ‘जन्नत-ए-कश्मीर’ हवाई टूर पैकेज लॉन्च किया जा रहा है. इसके तहत पर्यटकों को श्रीनगर, सोनमर्ग, पहलगाम और गुलमर्ग घुमाया जाएगा.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह यात्रा 3 अक्टूबर से शुरू होकर 8 अक्टूबर 2026 तक चलेगी. अगर आप कश्मीर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यहां जानिए इसकी पूरी डिटेल के बारे में. 

कितना होगा कश्मीर यात्रा का किराया? 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस टूर पैकेज का किराया प्रति व्यक्ति 49,100 रुपए रखा गया है. हालांकि, यह किराया पर्यटकों के ठहरने के हिसाब से अलग-अलग रखा गया है. अगर आप कपल हैं या फिर दो लोग एक ही साथ ठहरना चाहते हैं तो ऐसे में किराया 43,000 रुपए प्रति व्यक्ति है और 3 लोगों के एक साथ रुकने पर 41,500 रुपए प्रति व्यक्ति देना होगा. इसके अलावा माता-पिता के साथ यात्रा करने वाले बच्चों के लिए बेड सहित 33,100 रुपए किराया तय किया गया है. वहीं, अगर आप बेड नहीं लेते हैं तो इस टूर का पैकेज 30,500 रुपए होगा. 

कहां घुमाएंगे और कैसे होगी बुकिंग? 

अब बात आती है कि इस टूर पैकेज के तहत कश्मीर में पर्यटकों को कहां-कहां घुमाया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस टूर में पर्यटकों को डल लेक, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, खिलनमर्ग, बेताब घाटी, चंदनवारी और अरु घाटी घुमाया जाएगा. केवल यही नहीं बल्कि, इसके अलावा निशात बाग, चश्मेशाही, शालीमार गार्डन, शंकराचार्य मंदिर, मुगल गार्डन और हजरतबल दरगाह भी यात्रा में शामिल हैं.
अगर आप भी इस टूर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ऐसे में पर्यटन भवन, गोमती नगर, लखनऊ में IRCTC कार्यालय से बुकिंग करा सकते हैं. इसके अलावा IRCTC की वेबसाइट irctctourism.com के जरिए भी आप आसानी से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं.

Tags: IRCTC Kashmir tour package
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