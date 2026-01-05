IRCTC का खास ऑफर: रिपब्लिक डे पर दुबई ट्रिप, बुर्ज खलीफा-मिरेकल गार्डन घूमने में कितनी होगी लागत

IRCTC: इंडियन रेलवे की सब्सिडियरी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) ने गणतंत्र दिवस के मौके पर दुबई के लिए एक स्पेशल टूर पैकेज की घोषणा की है. इस ट्रिप की एक खास बात यह है कि भारत के अलग-अलग राज्यों के भारतीय नागरिक एक साथ दुबई जाएंगे, जिससे एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत की एकता और सांस्कृतिक विविधता दिखेगी.

इन शहरों के लोग यह टूर बुक कर सकते हैं

IRCTC के अधिकारियों ने रविवार को बताया कि यह टूर गणतंत्र दिवस के मौके पर शुरू होगा. उन्होंने बताया कि देश भर के अलग-अलग शहरों, जैसे कोच्चि, बेंगलुरु, अहमदाबाद, मुंबई, इंदौर, जयपुर, दिल्ली, चंडीगढ़ और लखनऊ के टूरिस्ट इस पैकेज को बुक कर पाएंगे.IRCTC इन सभी टूरिस्ट को दुबई में एक साथ लाएगी और एक सिंगल इंडियन ग्रुप के तौर पर टूर करवाएगी.

दुबई टूर पैकेज की कीमत कितनी है?

बयान के अनुसार, इस चार रात, पांच दिन के टूर पैकेज की कीमत प्रति व्यक्ति ₹94,730 तय की गई है. इसमें एयरफेयर, थ्री-स्टार होटल में रहने का खर्च, वीज़ा फीस, खाना, एयर-कंडीशन्ड डीलक्स बस से साइटसीइंग, डेज़र्ट सफारी और ट्रैवल इंश्योरेंस शामिल है.

दुबई के कौन-कौन से मशहूर स्थान टूर में शामिल होंगे?

IRCTC जयपुर के एडिशनल जनरल मैनेजर योगेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि टूरिस्ट दुबई शहर, पाम जुमेराह, मिरेकल गार्डन, बुर्ज खलीफ़ा लाइट एंड साउंड शो, गोल्ड सूक और स्पाइस सूक जाएंगे. इसके अलावा, अबू धाबी सिटी टूर में शेख जायद मस्जिद और एक मंदिर भी शामिल होगा. इस पैकेज के लिए बुकिंग 6 जनवरी तक की जा सकती है. इच्छुक टूरिस्ट IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट के ज़रिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं.