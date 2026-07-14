IRCTC New Website: रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर! 15 जुलाई से बदल जाएगा IRCTC का बुकिंग पोर्टल, तत्काल टिकट बुकिंग पर नया नियम लागू

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि 15 जुलाई को आईआरसीटीसी (IRCTC) की एक नई और पहले से कहीं ज्यादा बेहतर वेबसाइट लॉन्च होने जा रही है. समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, 11 जून को राजस्थान में एक कार्यक्रम के दौरान कुछ छात्रों ने रेल मंत्री से वेबसाइट की कमियों और टिकट बुकिंग में आने वाली दिक्कतों की शिकायत की थी, जिसके बाद यह बड़ा फैसला लिया गया.

जयपुर के MNIT (मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान) के एक छात्र ने विशेष रूप से ध्यान दिलाया कि टिकट बुक करते समय बार-बार आने वाले ‘कैप्चा’ (CAPTCHA) वेरिफिकेशन की वजह से कितनी परेशानी होती है. इस नई और अपग्रेडेड वेबसाइट से यात्रियों को सुपरफास्ट टिकट बुकिंग, आसान नेविगेशन और कई नए फीचर्स मिलेंगे। आइए जानते हैं इस नई वेबसाइट में क्या कुछ खास होने वाला है:

1. बुकिंग क्षमता में भारी इजाफा

द इकोनॉमिक टाइम्स (ET) की 12 जून की रिपोर्ट के अनुसार, नए सिस्टम की टिकट बुकिंग क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया गया है. अभी का सिस्टम जहां एक मिनट में करीब 32,000 टिकट ही बुक कर पाता है, वहीं नई वेबसाइट एक मिनट में 1.5 लाख से ज्यादा टिकट प्रोसेस करने में सक्षम होगी.

2. पूछताछ (Enquiry) होगी और भी तेज

वेबसाइट पर लोड बढ़ने से अब यह हैंग नहीं होगी. नया रिजर्वेशन सिस्टम अब एक मिनट में 40 लाख से ज्यादा पूछताछ को संभाल सकेगा, जबकि मौजूदा सिस्टम की क्षमता सिर्फ 4 लाख प्रति मिनट की है.

3. पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) में नए फीचर्स

पसंदीदा सीट का विकल्प: टिकट बुक करते समय ही यात्री अपनी पसंद की सीट का विकल्प चुन सकेंगे.

इस फीचर की मदद से यात्री अलग-अलग तारीखों के किराए की तुलना कर सकेंगे, जिससे उन्हें किफायती टिकट चुनने में मदद मिलेगी.

देश के अलग-अलग हिस्सों के लोगों के लिए वेबसाइट अब कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी.

एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी सुविधाएं: दिव्यांगजनों, छात्रों और मरीजों को मिलने वाली रियायतें और सेवाएं अब एक ही प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेटेड होंगी.

4. बिल्कुल सिंपल और साफ-सुथरा इंटरफेस

NDTV की 11 जून की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नई वेबसाइट से बेवजह के पॉप-अप्स, ध्यान भटकाने वाले ग्राफिक्स और गैर-जरूरी कैप्चा को हटा दिया जाएगा, जो अक्सर बुकिंग के बीच में रुकावट बनते थे. इस बदलाव से सबसे ज्यादा फायदा तत्काल टिकट बुक करने वालों को होगा, क्योंकि उनका कीमती समय बचेगा.

इसके अलावा, अब यात्रियों को स्लीपर, थर्ड एसी, सेकेंड एसी जैसी अलग-अलग क्लास की सीटें देखने के लिए बार-बार अलग से क्लिक नहीं करना पड़ेगा। नई वेबसाइट पर सभी क्लास की सीट उपलब्धता एक साथ एक ही स्क्रीन पर देखी जा सकेगी.