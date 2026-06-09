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कहीं आप भी तो नहीं कर रहे इन वेबसाइट्स से फूड ऑर्डर? IRCTC ने कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कसा शिकंजा

Railway Food Delivery Warning: भारतीय ट्रेनों में परोसे जाने वाले खाने की क्वालिटी को लेकर हाल के महीनों में चिंताएं जताई गई हैं. इसलिए, IRCTC अब यात्रियों को सलाह दे रहा है कि वे सिर्फ़ अधिकृत प्लेटफ़ॉर्म के जरिए ही खाना बुक करें.

By: Shristi S | Published: June 9, 2026 10:01:56 PM IST

IRCTC की कार्रवाई: बिना अनुमति खाने की डिलीवरी
IRCTC की कार्रवाई: बिना अनुमति खाने की डिलीवरी


IRCTC Action Unauthorized Food Delivery: भारतीय ट्रेनों में परोसे जाने वाले खाने की क्वालिटी को लेकर हाल के महीनों में चिंताएं जताई गई हैं. इसलिए, IRCTC अब यात्रियों को सलाह दे रहा है कि वे सिर्फ़ अधिकृत (authorized) प्लेटफ़ॉर्म के जरिए ही खाना बुक करें. कंपनी ने यह पक्का करने के लिए कई कदम उठाए हैं जैसे कानूनी नोटिस जारी करना और आपराधिक शिकायतें दर्ज करना कि यात्रियों को सुरक्षित और सर्टिफाइड सर्विस मिले.

ट्रेन यात्रा के दौरान ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने का चलन तेज़ी से बढ़ा है, और बड़ी संख्या में यात्री स्टेशन पहुंचने से पहले ही मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए ऑर्डर दे रहे हैं. इस बढ़ती मांग के बीच, कई प्राइवेट प्लेटफ़ॉर्म इस सेक्टर में आए हैं; हालांकि, रेलवे का कहना है कि इनमें से सभी कंपनियां अधिकृत नहीं हैं.

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कानूनी और आपराधिक कार्रवाई शुरू

IRCTC के अनुसार, कई अनधिकृत प्लेटफ़ॉर्म रेलवे के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे. इससे खराब क्वालिटी का खाना मिलने, पेमेंट से जुड़े विवाद और डेटा सुरक्षा जैसी समस्याएं पैदा हो रही थीं. नतीजतन, कंपनी ने सख्त रुख अपनाया है.

IRCTC ने बताया कि उसने सबसे पहले 18 फरवरी, 2026 को कानूनी नोटिस जारी किया था. इसके बाद, 16 मार्च और 11 अप्रैल, 2026 को कई अनधिकृत फ़ूड डिलीवरी ऑपरेटरों के खिलाफ़ औपचारिक आपराधिक शिकायतें दर्ज की गईं. कंपनी ने कहा कि एक विशेष जांच में ऐसे कई प्लेटफ़ॉर्म की पहचान की गई जो रेलवे की मंज़ूरी के बिना ई-कैटरिंग सर्विस दे रहे थे. नियमों का उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है.

कार्रवाई के दायरे में आने वाली वेबसाइटें

IRCTC की कार्रवाई के दायरे में आने वाली वेबसाइटों में शामिल हैं-

  • रेलरेस्ट्रो (RailRestro)
  • रेलमित्र (RailMitra)
  • ट्रैवलखाना (TravelKhana)
  •  ट्रेन्सकैफे (TrainsCafe)
  • डीआईबी रेल (DIBRail)
  • रेलफूड (RailFood)
  •  कमेससम (ComesSum)
  • ट्रैवलर फूड (TravelerFood)
  • फूड ऑन ट्रैक डॉट इन (FoodOnTrack.in)
  • ई कैटरिंग ऐप (eCatering App)
  • खाना ऑनलाइन (KhanaOnline)
  • ट्रेनवे (TrainWay)
  • रेलमील (RailMeal)
  •  ट्रेनमेन्यू (TrainMenu)

 रेलवे का कहना है कि लागू नियमों और कानूनों के अनुसार इन प्लेटफ़ॉर्म के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. जांच के नतीजों के आधार पर भविष्य में और कदम उठाए जा सकते हैं.

यात्रियों के लिए सलाह

IRCTC ने यात्रियों को स्पष्ट रूप से सलाह दी है कि वे केवल उसकी आधिकारिक ई-कैटरिंग वेबसाइट, ‘Food on Track’ मोबाइल ऐप, या रेलवे द्वारा अधिकृत फ़ूड एग्रीगेटर और वेंडर के जरिए ही खाना बुक करें. कंपनी का कहना है कि अधिकृत प्लेटफ़ॉर्म के जरिए ऑर्डर करने से खाने की स्वच्छता, सुरक्षित पेमेंट, सही बिलिंग और कस्टमर सपोर्ट पक्का होता है. अधिकृत पार्टनर की पूरी लिस्ट IRCTC प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है.

Tags: IRCTCrailways
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