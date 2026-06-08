Home > व्यापार > जंग का असर! 3 महीने में 1,373 रुपये महंगा हुआ गैस सिलेंडर, CNG और पेट्रोल भी बेकाबू!

जंग का असर! 3 महीने में 1,373 रुपये महंगा हुआ गैस सिलेंडर, CNG और पेट्रोल भी बेकाबू!

ईरान-अमेरिका तनाव ने अब हमारी रसोई का बजट भी हिला दिया है. पेट्रोल-डीजल के बाद अब गैस की कीमतों ने दिया ऐसा झटका... जानिए कितना जेब पर भारी पड़ेगा यह संकट.

By: Shivani Singh | Published: June 8, 2026 12:11:43 PM IST

ईरान-अमेरिका तनाव ने अब रसोई का बजट भी हिला दिया है.(Image-AI)
ईरान-अमेरिका तनाव ने अब रसोई का बजट भी हिला दिया है.(Image-AI)


ईरान-अमेरिका के बीच चल रहे टकराव का असर हर जगह दिख रहा है, सड़कों से लेकर हमारी रसोई तक. पेट्रोल और डीज़ल की बढ़ती कीमतें महंगाई बढ़ा रही हैं और सड़क से यात्रा करना भी महंगा कर रही हैं. CNG की कीमतों से भी कोई राहत नहीं मिल रही है, और LPG सिलेंडर की बढ़ती कीमतें तो ‘जले पर नमक छिड़कने’ जैसा काम कर रही हैं, जिससे घर का बजट बिगड़ रहा है.

रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान भी, जब कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें स्थिर बनी हुई थीं. हालांकि, चार साल तक कोई बदलाव न होने के बाद, मई 2026 से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में तेज़ी से बढ़ोतरी देखी गई. चार बार हुई बढ़ोतरी में अब तक कीमतें लगभग 7.50 रुपये प्रति लीटर बढ़ चुकी हैं. इसके अलावा, CNG और LPG की कीमतों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है.

You Might Be Interested In

घरेलू LPG सिलेंडर की बात करें तो, टकराव से पहले एक साल से ज़्यादा समय तक 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ था. दिल्ली में घरेलू LPG सिलेंडर आसानी से 853 रुपये में मिल जाता था. फरवरी के आखिर में जब अमेरिका और इज़राइल ने ईरान पर हमला किया, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था. इसके बाद ग्लोबल एनर्जी संकट गहरा गया और कच्चे तेल की कीमतें $125 प्रति बैरल के पार चली गईं. LPG की दरों में आमतौर पर महीने की पहली तारीख को बदलाव किया जाता है.

घरेलू सिलेंडर की कीमतों में 89 रुपये की बढ़ोतरी

1 मार्च को दरें जारी की गईं, लेकिन घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ. हालांकि, टकराव के कारण तेल मार्केटिंग कंपनियों ने 7 मार्च को घरेलू LPG सिलेंडर के लिए नई दरें घोषित कीं और कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी की. नतीजतन, दिल्ली में घरेलू सिलेंडर की कीमत बढ़कर 913 रुपये हो गई. ठीक तीन महीने बाद, कीमत में फिर से 29 रुपये की बढ़ोतरी हुई. अब दिल्ली में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 942 रुपये है.

कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 1,773 रुपये की बढ़ोतरी

ये तीन महीने कमर्शियल LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों के लिए झटके भरे रहे हैं. सिर्फ़ तीन महीनों में, 19 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर की कीमत 1,740.50 रुपये से बढ़कर 3,113.50 रुपये  हो गई यानी 1,373 रुपये की बढ़ोतरी. फरवरी में सिलेंडर की कीमत 1,740.50 रुपये थी, जिसके बाद मार्च में लगातार दो बार कीमतें बढ़ाई गईं. 1 मार्च 2026 को कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 28 रुपये बढ़कर 1,768.50 रुपये हो गई. इसके बाद, 7 मार्च को इसमें 114.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई, जिससे दिल्ली में 19 किलो वाले LPG सिलेंडर की कीमत 1,883 रुपये हो गई. 1 अप्रैल 2026 तक, कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 2,078.50 रुपये तक पहुँच गई थी.

सबसे बड़ा झटका मई में लगा. उस महीने सिलेंडर की कीमत में 993 रुपये की ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई, जिससे दिल्ली में इसकी कीमत सीधे 3,071.50 रुपये हो गई. 1 जून को फिर से 42 रुपये की बढ़ोतरी हुई, जिससे दिल्ली में 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 3,113.50 रुपये हो गई.

CNG की कीमतों में भी तीन बार बढ़ोतरी हुई

युद्ध के दौरान पेट्रोल, डीज़ल और LPG की कीमतें बढ़ने के साथ-साथ CNG की कीमतें भी तेज़ी से बढ़ी हैं. शनिवार को 1 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी 10 दिनों से भी कम समय में तीसरी बार हुई ऐसी बढ़ोतरी है.

दिल्ली में CNG की कीमत अब 81.09 प्रति किलोग्राम होगी. नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाज़ियाबाद में कीमतें बढ़कर 89.70 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई हैं, जबकि गुरुग्राम में कीमत 86.12 रुपये प्रति किलोग्राम होगी. यह ताज़ा बढ़ोतरी 15 मई को 2 रुपये प्रति किलोग्राम और 17 मई को 1 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी के बाद हुई है.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Pixel 10a खरीदने वालों की हुई बल्ले-बल्ले! डिस्काउंट के साथ...

June 8, 2026

गर्मी में भी ताकत देंगे ड्राई फ्रूट्स, ऐसे खाएं!

June 7, 2026

कढ़ी, रायता, दही, छाछ- गर्मी में क्या है बेस्ट!

June 7, 2026

पोल्का साड़ी और 13 लाख के नेकलेस में कंगना रनौत...

June 7, 2026

कौन हैं राशि खन्ना? पेड्डी विवाद के बीच क्यों हो...

June 7, 2026

जेल से लेकर टीवी स्टार बनने तक, जानिए मुनव्वर फारूकी...

June 7, 2026
जंग का असर! 3 महीने में 1,373 रुपये महंगा हुआ गैस सिलेंडर, CNG और पेट्रोल भी बेकाबू!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जंग का असर! 3 महीने में 1,373 रुपये महंगा हुआ गैस सिलेंडर, CNG और पेट्रोल भी बेकाबू!
जंग का असर! 3 महीने में 1,373 रुपये महंगा हुआ गैस सिलेंडर, CNG और पेट्रोल भी बेकाबू!
जंग का असर! 3 महीने में 1,373 रुपये महंगा हुआ गैस सिलेंडर, CNG और पेट्रोल भी बेकाबू!
जंग का असर! 3 महीने में 1,373 रुपये महंगा हुआ गैस सिलेंडर, CNG और पेट्रोल भी बेकाबू!