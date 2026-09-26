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iPhone 17 Pro Offer: 1.34 वाला आईफोन 80 हजार से भी कम में चाहिए? Flipkart-Amazon नहीं यहां क्रैक करें डील, जानें क्या हैं ऑफर्स

खास बात यह है कि इस डील के लिए आपको सिर्फ सामान्य डिस्काउंट पर निर्भर नहीं रहना है, बल्कि इन-स्टोर डिस्काउंट, पुराने फोन का एक्सचेंज आदि जैसे भी डिस्काउंट लगाए गए हैं. चलिए जानते हैं आखिर Phone 17 Pro का 256GB मॉडल आपको 80 हजार से कम में कैसे मिलेगा.

By: Kunal Mishra | Published: September 26, 2026 5:58:16 PM IST

iPhone 17 Pro Offer: 1.34 वाला आईफोन 80 हजार से भी कम में चाहिए? Flipkart-Amazon नहीं यहां क्रैक करें डील, जानें क्या हैं ऑफर्स


iPhone 17 Pro Offer: Apple के Pro मॉडल खरीदने की चाह आजकल ज्यादातर लोगों को है. लेकिन, फोन की कीमत ज्यादा होने के चलते लोग इसे नहीं ले पाते हैं. मौजूदा समय में iPhone 17 Pro की कीमत 1.34 लाख रुपये है. इस कीमत में आपको यह फोन कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएगा. लेकिन, आजकल इस फोन पर आपको एक अच्छा-खासा डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है. डील में आपको 1.34 लाख वाला आईफोन 80 हजार रुपये से कम की कीमत में मिल सकता है.
खास बात यह है कि इस डील के लिए आपको सिर्फ सामान्य डिस्काउंट पर निर्भर नहीं रहना है, बल्कि इन-स्टोर डिस्काउंट, पुराने फोन का एक्सचेंज आदि जैसे भी डिस्काउंट लगाए गए हैं. चलिए जानते हैं आखिर Phone 17 Pro का 256GB मॉडल आपको 80 हजार से कम में कैसे मिलेगा. 
 

कहां मिलेगा iPhone 17 Pro? 

iPhone 17 Pro को कम कीमत में लेने के लिए आप अमेजन और फ्लिपकार्ट आदि पर परेशान न हों. यह फोन आपको Reliance Digital के स्टोर पर किफायती कीमत में आसानी से मिल जाएगा. आप रिलायंस के किसी भी स्टोर पर जाकर फोन को खरीद सकते हैं. यह फोन आपको मात्र 56990 रुपये की कीमत में भी आसानी से मिल जाएगा. दरअसल, फोन में कई तरह के ऑफर, डिस्काउंट और कैशबैक लगाने के बाद इस फोन की कीमत इतनी हो जाएगी. इसमें आपको फोन की अच्छी-खासी एक्सचेंज वैल्यू भी मिलती है. 
 

56990 में कैसे मिलेगा iPhone 17 Pro 256GB? 

iPhone 17 Pro 256GB लेने के लिए जब आप रिलायंस डिजिटल के स्टोर जाएंगे तो ऐसे में आपको कई तरह के ऑफर्स दिए जाएंगे. फोन की कीमत 1,34,000 रुपये है. इसपर आपको 9910 रुपये का स्टोर डिस्काउंट दिया जाएगा, जिसके बाद इसकी कीमत 1,24,990 रुपये रह जाएगी. अब इसपर आपको 55000 रुपये तक की एक्सचेंज वैल्यू मिलेगी और 10,000 रुपये का एक एक्सचेंज बोनस भी दिया जाएगा. इसपर आपको बैंक का कैशबैक 3000 रुपये मिलेगा. यह सारे डिस्काउंट और ऑफर्स मिलाकर फोन की कीमत 56,990 रुपये रहेगी.

Tags: iPhone 17 Pro Offer
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