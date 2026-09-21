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Croma Sale: लेना चाहते हैं iPhone 17 Pro Max? 80 हजार से भी कम में मिल रहा यह फोन, 3 हजार के फ्री केस के साथ AppleCare+ पर भी छूट

अगर आप कम कीमत में आईफोन लेना चाहते हैं तो Croma पर जा सकते हैं. अगर आपके पास पुराना कोई आईफोन है तो ऐसे में आप उसे एक्सचेंज करके iPhone 17 Pro Max 256GB को ले सकते हैं. इसमें आपकी अच्छी-खासी एक्सचेंज वैल्यू भी मिलेगी.

By: Kunal Mishra | Published: September 21, 2026 5:30:20 PM IST

Croma Sale: लेना चाहते हैं iPhone 17 Pro Max? 80 हजार से भी कम में मिल रहा यह फोन, 3 हजार के फ्री केस के साथ AppleCare+ पर भी छूट


Croma Sale: अगर आप लंबे समय से ऐप्पल का प्रीमियम iPhone खरीदने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन इसकी कीमत देखकर खरीदारी टाल रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए काफी काम की हो सकती है. iPhone 18 Pro Max के लॉन्च होने के बाद से पुराने किसी फोन की कीमत को लेकर कोई भी कटौती नहीं की गई है. यूजर्स इस उम्मीद में थे कि ऐप्पल अपनी सीरीज को आगे बढ़ाने के बाद पुराने मॉडल की कीमत कम कर देगा. जबकि, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ.
अगर आप कम कीमत में आईफोन लेना चाहते हैं तो Croma पर जा सकते हैं. अगर आपके पास पुराना कोई आईफोन है तो ऐसे में आप उसे एक्सचेंज करके iPhone 17 Pro Max 256GB को ले सकते हैं. इसमें आपकी अच्छी-खासी एक्सचेंज वैल्यू भी मिलेगी. 

80 हजार से भी कम में मिलेगा iPhone 17 Pro Max 

क्रोमा पर आपको iPhone 17 Pro Max 80 हजार रुपये से भी कम की कीमत में मिल सकता है. लेकिन, इस कीमत में यह फोन लेने के लिए आपके सामने कुछ शर्तें होंगी. अगर आप अपना कोई पुराना लेटेस्ट iPhone एक्सचेंज कराते हैं तो उसकी वैल्यू आपको 53000 रुपये तक मिल सकती है.
हालांकि, इसकी कीमत फोन के मॉडल और कंडीशन पर निर्भर करती है, जिसके बाद आपको फाइनल प्राइज बताया जाएगा. इसके साथ ही ग्राहकों को 12,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस और चुनिंदा क्रेडिट कार्ड पर 4,000 तक का बैंक कैशबैक भी मिल सकता है. अगर आप सभी फायदों को देखेंगे तो इसकी कुल कीमत 74,990 रुपये तक ही बन रही है. 

256GB वाले में मिलेंगे ऑफर? 

Croma की ऑनलाइन लिस्टिंग में iPhone 17 Pro Max 256GB की कीमत 1,39,990 है. अगर आप इसका बेस वैरिएंट यानि यही वाला फोन ले रहे हैं तो ऐसे में आपको डिस्काउंट मिलेगा. हालांकि, 512GB मॉडल पर भी स्टोर की ओर से आपको कुछ छूट दी जा सकती है. 74,990 रुपये कीमत पुराने फोन की एक्सचेंज वैल्यू, एक्सचेंज बोनस और बैंक कैशबैक जैसे लाभों को जोड़ने के बाद बनती है. इसके अलावा iPhone 17 Pro सीरीज खरीदने वाले ग्राहकों को 3,499 कीमत का Hyphen केस कॉम्बो फ्री दिया जा रहा है.

Tags: Croma Sale
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