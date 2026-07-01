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इंडिगो ने लॉन्च किया ‘IndiGo Lite’ किराया, सिर्फ हैंड बैग लेकर जाएंगे तो सस्ती मिलेगी फ्लाइट टिकट, जानें क्या होगा नया किराया

दरअसल, अब आप अपनी जरूरत के हिसाब से टिकट चुन सकेंगे और आपको जिन सुविधाओं की जरूरत नहीं है आप उन्हें नहीं लेने का ऑप्शन चुन सकते हैं उसका आपको किराया देने की जरूरत नहीं है.

By: Kunal Mishra | Published: July 1, 2026 12:34:18 PM IST

इंडिगो ने लॉन्च किया ‘IndiGo Lite’ किराया, सिर्फ हैंड बैग लेकर जाएंगे तो सस्ती मिलेगी फ्लाइट टिकट, जानें क्या होगा नया किराया


IndiGo Lite fare: हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है. जानी-मानी एयरलाइन इंडिगो ने यात्रियों के लिए नया ‘IndiGo Lite’ किराए की शुरुआत की है. अगर आप केवल केबिन या फिर हैंड बैग लेकर यात्रा करते हैं तो ऐसे में आपके लिए यह काम की खबर हो सकती है. दरअसल, एयरलाइन का मकसद उन यात्रियों को सस्ती यात्रा का विकल्प देना है, जो केवल जरूरी सिविधाओं के साथ यात्रा करना पसंद करते हैं. देखा जाए तो इंडिगो के मौजूदा फेयर पोर्टफोलियो में यह एक नया इंट्री लेवल ऑप्शन है, जो खासतौर पर इकोनॉमी क्लास में यात्रा करने वालों के लिए काम का हो सकता है.

दरअसल, अब आप अपनी जरूरत के हिसाब से टिकट चुन सकेंगे और आपको जिन सुविधाओं की जरूरत नहीं है आप उन्हें नहीं लेने का ऑप्शन चुन सकते हैं उसका आपको किराया देने की जरूरत नहीं है. 

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आज से शुरु हुई बुकिंग की प्रक्रिया

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IndiGo Lite किराए की बुकिंग की शुरुआत 1 जुलाई 2026 यानि आज से हो चुकी है. आप बुकिंग कराकर 15 जुलाई 2026 से यात्रा कर सकेंगे. किराए की यह नई सुविधा केवल नॉन स्टॉप घरेलू और इंटरनेश्नल फ्लाइट्स के लिए ही मिलेगी. IndiGo Lite किराए की बुकिंग व्यसकों के साथ ही बच्चों के लिए भी की जा सकेगी. वहीं, यात्री इस फेयर को वन-वे, राउंड ट्रिप और मल्टी-सिटी बुकिंग के लिए चुन सकते हैं. इस सुविधा के तहत आप यात्रा करते हुए अपने साथ 7 किलो का केबिन बैग साथ में लेकर जा सकते हैं. 

अलग से भी ले सकते हैं सुविधाएं 

जानकारी के मुताबिक IndiGo Lite किराए की बुकिंग के तहत आप अपनी कुछ सुविधाएं अलग से भी जोड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको अलग से भुगतान करना होगा. अगर किसी यात्री को चेक-इन बैगेज, अपनी पसंद की सीट या फिर फ्लाइट में खाना लेने के साथ ही अलग से कोई प्रायोरिटी सर्विस चाहिए, तो वह इन्हें अलग से भी ले सकते हैं. फ्लाइट में केबिन बैग ले जाने के साथ ही एयरलाइन की तरफ से ऑटो-असाइन सीट दी जाएगी. अगर आप इंडिगो में IndiGo Lite बुकिंग करने जा रहे हैं तो ऐसे में आपको केवल इंडिगो की आधिकारिक वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप और सेंटर से ही करानी चाहिए.

Tags: IndiGo Lite fare
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