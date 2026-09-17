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Indigo Charge Hike: अतिरिक्त सामान से लेकर छोटे बच्चों के चार्ज तक…इंडिगो ने किन-किन अतिरिक्त सेवाओं के शुल्क में की बढ़ोतरी?

Indigo Charge Hike: इंडिगो ने अतिरिक्त सामान (excess baggage), छोटे बच्चों (infants) के सफर, अकेले यात्रा करने वाले नाबालिगों (unaccompanied minors) और प्राथमिकता के साथ चेक-इन और बोर्डिंग के लिए ज्यादा चार्ज की घोषणा की है.

By: Sohail Rahman | Published: September 17, 2026 9:44:53 PM IST

इंडिगो ने कई अतिरिक्त सेवाओं के शुल्क में की बढ़ोतरी
इंडिगो ने कई अतिरिक्त सेवाओं के शुल्क में की बढ़ोतरी


Indigo Charge Hike: इंडिगो के यात्रियों को अब कई अतिरिक्त सेवाओं के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे. एयरलाइन ने आज यानी गुरुवार (17 सितंबर, 2026) को अतिरिक्त सामान (excess baggage), छोटे बच्चों (infants) के सफर, अकेले यात्रा करने वाले नाबालिगों (unaccompanied minors) और प्राथमिकता के साथ चेक-इन और बोर्डिंग के लिए ज्यादा चार्ज की घोषणा की.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह बदलाव इंडिगो की अतिरिक्त सेवाओं के लिए चार्ज की समीक्षा और उन्हें अपडेट करने की नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है.

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अतिरिक्त सामान के लिए बढ़ाया गया चार्ज

नई फीस व्यवस्था के तहत इंडिगो ने अतिरिक्त सामान का चार्ज 700 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 800 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया है, यानी हर अतिरिक्त किलोग्राम के लिए 100 रुपये ज्यादा लगेंगे. यह बढ़ी हुई फीस उन यात्रियों पर लागू होगी जो अपनी तय सीमा से ज्यादा सामान ले जा रहे हैं. एयरलाइन ने तीन दिन से दो साल की उम्र के बच्चों (infants) के लिए भी फीस बढ़ाई है. यह चार्ज 2,000 रुपये से बढ़कर 3,000 रुपये हो गया है. इस व्यवस्था के तहत, छोटे बच्चों को अलग सीट नहीं दी जाती है, लेकिन यात्रियों को फिर भी उनके लिए टिकट बुक करना होता है.

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अकेले यात्रा करने वाले नाबालिगों के चार्ज में बदलाव

अकेले यात्रा करने वाले नाबालिगों (unaccompanied minors) की सेवा के लिए भी चार्ज में बदलाव किया गया है. घरेलू उड़ानों में बिना किसी बड़े व्यक्ति के साथ यात्रा करने वाले 5 से 12 साल के बच्चों के लिए फीस 5,000 रुपये से बढ़कर 5,999 रुपये हो गई है. तो वहीं दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में अकेले यात्रा करने वाले नाबालिगों की सेवा का खर्च 12,999 रुपये होगा.

फास्ट फॉरवर्ड सेवा की कीमत भी बढ़ी

एयरलाइन ने अपनी ‘फास्ट फॉरवर्ड’ सेवा की कीमत भी बढ़ाई है, जो यात्रियों को प्राथमिकता के साथ चेक-इन और बोर्डिंग की सुविधा देती है. इसकी फीस 500 रुपये से बढ़ाकर 650 रुपये कर दी गई है, जबकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए यह चार्ज 850 रुपये प्रति सेक्टर है.

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Tags: IndiGo
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