अमेरिका में कितना कमाता है एक टेलर? एक घंटे की सैलरी सुन पकड़ लेंगे माथा, बड़े-बड़े MNC कर्मचारियों से भी ज्यादा है कमाई

Viral News: अमेरिका में टेलरिंग को न सिर्फ़ इज्ज़तदार माना जाता है, बल्कि यह अच्छी कमाई वाला प्रोफ़ेशन भी है. वहाँ कपड़ों की फिटिंग और ऑल्टरेशन सर्विस की बहुत डिमांड है. US में रहने वाली एक भारतीय महिला कोमल पांडे ने एक वीडियो के ज़रिए वहाँ के टेलरिंग बिज़नेस की सच्चाई दिखाई है.

अपने वीडियो में कोमल बताती हैं कि अगर किसी को सिलाई या टेलरिंग का एक्सपीरियंस है, तो अमेरिका बेहतरीन मौकों वाला देश साबित हो सकता है. वह कहती हैं कि वहाँ इस काम की कमाई भारत से कई गुना ज़्यादा है. इसीलिए वहां एक्सपीरियंस्ड टेलर की हमेशा डिमांड रहती है.

एक टेलर कितना कमाता है?

वीडियो में कोमल बताती हैं कि अमेरिका में एक टेलर एवरेज $25 प्रति घंटा कमा सकता है. भारतीय करेंसी में यह लगभग 2200 से 2300 रुपये होता है. इसका मतलब है कि अमेरिका में एक एक्सपीरियंस्ड टेलर एक घंटे में उतना ही कमा सकता है जितना भारत में कई लोग पूरे दिन काम करने के बाद कमाते हैं.

फिटिंग के लिए मिलता है मोटा पैसा

इसके अलावा, कपड़ों के ऑल्टरेशन या फिटिंग से जुड़े छोटे-मोटे कामों के लिए भी मोटी फ़ीस ली जाती है. उदाहरण के लिए, जींस की लंबाई छोटी करने या उसका फिट बदलने में एक कस्टमर को $40 तक खर्च करने पड़ सकते हैं. यह भारतीय रुपये में लगभग ₹3,500 से ₹4,000 होता है. जबकि भारत में ऐसा ही काम कुछ सौ रुपये में हो सकता है, US में इसका खर्च बहुत ज़्यादा है.

कस्टमर्स की कोई कमी नहीं

कोमल के अनुसार US में ज़्यादातर लोग रेडीमेड कपड़े खरीदते हैं. हालांकि रेडीमेड कपड़े हर किसी के शरीर पर पूरी तरह से फिट नहीं होते हैं. इसलिए, लोग अक्सर अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उन्हें बदलवा लेते हैं. यही वजह है कि वहां टेलर्स और ऑल्टरेशन स्पेशलिस्ट के पास लगातार काम होता रहता है. यह एक ऐसा फील्ड है जिसमें कस्टमर्स की कोई कमी नहीं है.

किसके लिए है मौका?

वीडियो में उन्होंने यह भी बताया कि अगर भारत में किसी का टेलरिंग बिजनेस उम्मीद के मुताबिक अच्छा नहीं चल रहा है, तो वे विदेश में मौकों के बारे में सोच सकते हैं. खासकर अमेरिका जैसे देशों में, जहां हुनरमंद हाथों की कद्र होती है और मेहनत का अच्छा पैसा मिलता है.

कोमल का मानना ​​है कि अगर किसी को सिलाई, कढ़ाई और डिजाइनिंग का अनुभव है, तो वे न केवल वहां नौकरी पा सकते हैं, बल्कि अपना बुटीक या ऑल्टरेशन सेंटर भी खोल सकते हैं. अमेरिका में फैशन और कस्टम फिटिंग का मार्केट बहुत बड़ा है, जिससे नए एंटरप्रेन्योर्स को भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है.