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LPG Tanker to India: अब कम होंगे पेट्रोल-डीजल के दाम! होर्मुज से भारत आ गया 20 हजार टन LPG से लदा जहाज

LPG Tanker to India: पश्चिम एशिया में लगातार तनाव और ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच, मार्शल आइलैंड्स का झंडा लगा टैंकर 'सिमी', जिसमें लगभग 20,000 टन LPG लदी थी, रविवार को कांडला बंदरगाह पर पहुंचा.

By: Heena Khan | Published: May 17, 2026 12:32:28 PM IST

Indian tanker ‘Simi’ crosses Strait of Hormuz
Indian tanker ‘Simi’ crosses Strait of Hormuz


LPG Tanker to India: पश्चिम एशिया में लगातार तनाव और ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच, मार्शल आइलैंड्स का झंडा लगा टैंकर ‘सिमी’, जिसमें लगभग 20,000 टन LPG लदी थी, रविवार को कांडला बंदरगाह पर पहुंचा. यह LPG से भरा जहाज 13 मई को कतर के ‘रास लाफ़ान’ टर्मिनल से भारत के लिए LPG लेकर रवाना हुआ था और इसने होर्मुज को पार किया. मार्शल आइलैंड्स का झंडा लगे इस जहाज पर 21 विदेशी क्रू सदस्य सवार हैं.

रास्ते में है एक और जहाज 

वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक और जहाज, ‘NV सनशाइन’, गुरुवार को इस जलडमरूमध्य से गुजरा और इसके 18 मई तक न्यू मंगलुरु बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है. बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने भी नई दिल्ली में पश्चिम एशिया संकट पर हुई एक अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग के दौरान इन जहाजों की आवाजाही की पुष्टि की. बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि दो LPG वाहक जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरे हैं.

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उन्होंने बताया कि दोनों जहाजों पर भारत के लिए माल लदा था और इस रणनीतिक मार्ग से सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए इनका संचालन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के समन्वय से किया जा रहा था. इन हालिया आवागमनों के साथ, इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने के बाद से होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले भारतीय जहाजों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है. इनमें 12 LPG टैंकर और एक कच्चा तेल (क्रूड ऑयल) टैंकर शामिल हैं.

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खाड़ी क्षेत्र में फसे हैं भारत के 12 जहाज 

दो महीने से भी पहले अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों और उसके जवाब में तेहरान की जवाबी कार्रवाइयों के बाद से इस शिपिंग मार्ग पर व्यवधानों का सामना करना पड़ा है. अधिकारियों ने बताया कि भारत के लिए ऊर्जा संबंधी माल ले जा रहे कई विदेशी झंडे वाले टैंकरों ने भी फारस की खाड़ी (Persian Gulf) के रास्ते को सफलतापूर्वक पार कर लिया है, हालांकि भारत के लिए माल ढो रहे कम से कम 12 भारतीय जहाज और कई विदेशी जहाज अभी भी खाड़ी क्षेत्र में फंसे हुए हैं.

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Tags: LPGPetrol Diesel PriceStrait of Hormuz
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