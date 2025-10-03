शादी के बाद वसीयत को लेकर इन बातों का रखें ध्यान, वरना पति के ज़ायदाद से हो सकते हैं बेदखल!
Home > व्यापार > शादी के बाद वसीयत को लेकर इन बातों का रखें ध्यान, वरना पति के ज़ायदाद से हो सकते हैं बेदखल!

शादी के बाद वसीयत को लेकर इन बातों का रखें ध्यान, वरना पति के ज़ायदाद से हो सकते हैं बेदखल!

क्या आप जानते हैं कि शादी के बाद आपकी पुरानी वसीयत मान्य रहती है या नहीं? भारतीय उत्तराधिकार कानूनों में विवाह का वसीयत पर बड़ा असर पड़ता है. जानिए क्यों शादी के बाद वसीयत को अपडेट करना ज़रूरी है और इससे जुड़ी अहम कानूनी बातें.

By: Shivani Singh | Published: October 3, 2025 11:12:13 PM IST

शादी के बाद वसीयत को लेकर इन बातों का रखें ध्यान, वरना पति के ज़ायदाद से हो सकते हैं बेदखल!

भारतीय उत्तराधिकार कानूनों में, वसीयत को वैध बनाने के लिए विवाह महत्वपूर्ण है. विवाह-पूर्व वसीयत, व्यक्ति के विवाह होने पर अमान्य हो जाती है, जब तक कि यह स्पष्ट रूप से न कहा गया हो कि वसीयत विवाह की पूर्वधारणा के साथ तैयार की गई थी. यह धारणा इस प्रावधान का आधार है कि विवाह व्यक्ति के आश्रितों और दायित्वों को बदल देता है, और यह बात उनकी संपत्ति नियोजन में स्पष्ट होनी चाहिए. यदि पति या पत्नी में से किसी एक की मृत्यु विवाह से पहले तैयार की गई वसीयत को पीछे छोड़कर हो जाती है, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह दस्तावेज़ अब कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं माना जाएगा.

ऐसी स्थिति में उत्तराधिकार कानून कैसे काम करते हैं

यदि यह विवाह-पूर्व वसीयत अमान्य हो जाती है, तो मृतक की संपत्ति बिना वसीयत के उत्तराधिकार के माध्यम से हस्तांतरित हो जाएगी. हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों के मामले में, प्रावधान अलग-अलग हैं, लेकिन जहाँ भी नियम है, सामान्य सिद्धांत यह है कि जीवित पति या पत्नी, बच्चे और कुछ मामलों में, माता-पिता कानूनी उत्तराधिकारी हैं. इसका प्रभावी अर्थ यह है कि भले ही मृतक की विवाह-पूर्व वसीयत में जीवनसाथी का नाम न हो या संपत्ति का बंटवारा किसी और तरीके से हुआ हो, कानून उसे रद्द कर सकता है और उत्तराधिकार के वैधानिक नियमों को लागू कर सकता है.

विवाह के बाद वसीयत को अपडेट करना क्यों ज़रूरी है

लोग अक्सर यह सोचते हैं कि उनकी विवाह-पूर्व वसीयत में उनके जीवनसाथी और अजन्मे बच्चे का नाम स्वतः ही दर्ज हो जाता है. लेकिन चूँकि विवाह आर्थिक और कानूनी दायित्वों को बदल देता है, इसलिए विवाह के बाद वसीयत को अपडेट या नया बनाना ज़रूरी है. इससे आपके बच्चों और जीवनसाथी की उचित देखभाल हो सकेगी और संपत्ति के बंटवारे में कोई उलझन नहीं होगी. संशोधित वसीयत परिवार के सदस्यों के बीच विवादों की संभावना को भी कम करती है और कानूनी सटीकता प्रदान करती है.

सावधान! नो-कॉस्ट EMI के नाम पर कैसे खाली हो रही है आपकी जेब

विवादित वसीयतों में अदालतों की भूमिका

जब विवाह-पूर्व वसीयत को मृत्यु के बाद चुनौती दी जाती है, तो अदालत उसकी सबसे कड़ी जाँच करती है. अगर वसीयत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो यह दर्शाता हो कि वसीयत विवाह के इरादे से बनाई गई थी, तो संभावना है कि वसीयत को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा. लेकिन अगर यह स्थापित हो जाता है कि मृतक का इरादा विवाह के बाद भी वसीयत को वैध बनाए रखने का था, तो अदालत इस पर ज़ोर देगी. प्रत्येक मामले को उसके अपने गुण-दोष के आधार पर निपटाया जाता है, लेकिन सामान्य नियम यह है कि विवाह पूर्व वसीयत को रद्द कर देता है, जब तक कि कोई अपवाद न हो.

दंपत्तियों के लिए संपत्ति नियोजन सुरक्षा

समस्याओं से बचने के लिए, दंपत्ति जीवन के प्रमुख पड़ावों, जैसे विवाह, जन्म, या बड़ी संपत्ति के अधिग्रहण के बाद अपनी संपत्ति योजना में संशोधन कर सकते हैं. संयुक्त वसीयत, संयुक्त वसीयतें, या व्यक्तिगत संशोधित वसीयत तैयार करने से इसे अपनाना आसान हो जाता है. पेशेवर सलाह और वसीयतनामा पंजीकृत होने से यह अतिरिक्त आश्वासन मिलता है कि इसे अदालत में चुनौती दिए जाने की संभावना कम होती है.

Gold mine in Jabalpur: मिली सोने की छुपी खदान! जबलपुर सिहोरा में सोना, जाने सर्वे का बढ़ा खुलासा

Tags: Estate Planning IndiaIndian Succession LawLegal HeirsProperty InheritanceWill And Marriage
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

चुकंदर से बनाएं अपने होंठों के लिए नेचुरल लिप बाम

October 5, 2025

न झड़ेंगे- ना टूटेंगे ! सर्दियों में बस अपना लें...

October 5, 2025

अपने चेहरे के लिए सही नोज रिंग चुनें और दिखें...

October 5, 2025

पूजा में रखे नारियल को खाना चाहिए या नहीं? जानें...

October 5, 2025

रात के खाने में खाएं ये 7 व्यंजन, गैस से...

October 5, 2025

न क्रीम, न पार्लर, बस ये एक ड्रिंक और चेहरे...

October 5, 2025
शादी के बाद वसीयत को लेकर इन बातों का रखें ध्यान, वरना पति के ज़ायदाद से हो सकते हैं बेदखल!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

शादी के बाद वसीयत को लेकर इन बातों का रखें ध्यान, वरना पति के ज़ायदाद से हो सकते हैं बेदखल!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

शादी के बाद वसीयत को लेकर इन बातों का रखें ध्यान, वरना पति के ज़ायदाद से हो सकते हैं बेदखल!
शादी के बाद वसीयत को लेकर इन बातों का रखें ध्यान, वरना पति के ज़ायदाद से हो सकते हैं बेदखल!
शादी के बाद वसीयत को लेकर इन बातों का रखें ध्यान, वरना पति के ज़ायदाद से हो सकते हैं बेदखल!
शादी के बाद वसीयत को लेकर इन बातों का रखें ध्यान, वरना पति के ज़ायदाद से हो सकते हैं बेदखल!