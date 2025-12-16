डॉलर के मुकाबले पहली बार 91 के पार पहुंचा रुपया, 36 पैसे की हुई गिरावट; जानें क्या है इसके पीछे की वजह?

Rupee Breaches 91-Mark: मंगलवार को इंट्रा-डे ट्रेड में रुपया 36 पैसे गिरकर पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 91 के पार चला गया. लगातार FII आउटफ्लो और भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर क्लैरिटी की कमी के कारण ऐसा हुआ. पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन में रुपया 90 डॉलर से गिरकर 91 पर आ गया. पिछले पांच सेशन में ही लोकल यूनिट ग्रीनबैक के मुकाबले 1 परसेंट फिसल गई है.

सुबह 11.45 बजे, लोकल यूनिट अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 91.14 पर ट्रेड कर रही थी, जो पिछले क्लोज से 36 पैसे कम था. इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज में, रुपया ग्रीनबैक के मुकाबले 90.87 पर खुला और सेशन बढ़ने के साथ-साथ कमजोर होता गया. सोमवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.78 के नए ऑल-टाइम लो पर सेटल हुआ, जो पिछले क्लोज के मुकाबले 29 पैसे का नुकसान था.

अमेरिका-भारत ट्रेड डील

फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स LLP के ट्रेजरी हेड और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनिल कुमार भंसाली ने कहा, “अमेरिका-भारत ट्रेड डील अभी भी दूर लग रही है, क्योंकि कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा है कि पहला फेज साल के आखिर से पहले साइन हो जाएगा और खबर है कि हम डील साइन होने के सबसे करीब हैं. इस अनिश्चितता ने USD/INR पेयर में रिकवरी को रोक दिया है… और हर दिन डॉलर की खरीदारी हो रही है.”

उन्होंने आगे कहा कि सोमवार को ट्रेड डेफिसिट में कमी भी रुपये में रिकवरी नहीं ला पाई, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FII) का आउटफ्लो जारी रहा. एक्सचेंज डेटा के अनुसार, FII ने सोमवार को 1,468.32 करोड़ रुपये के इक्विटी बेचे.

क्या कहते हैं सरकारी आकड़े?

इसके अलावा, सरकारी डेटा के अनुसार, नवंबर में थोक मूल्य मुद्रास्फीति लगातार दूसरे महीने नेगेटिव में रही, जो (-) 0.32 परसेंट थी, हालांकि महीने-दर-महीने आधार पर दालों और सब्जियों जैसी खाने की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी. थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित मुद्रास्फीति अक्टूबर में (-) 1.21 परसेंट और पिछले साल नवंबर में 2.16 परसेंट थी.

इस बीच, डॉलर इंडेक्स, जो छह करेंसी की बास्केट के मुकाबले ग्रीनबैक की ताकत को मापता है, 0.03 परसेंट कम होकर 98.27 पर ट्रेड कर रहा था. ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड, फ्यूचर्स ट्रेड में 0.61 प्रतिशत गिरकर USD 60.19 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था.

घरेलू इक्विटी मार्केट की बात करें तो, 30-शेयर वाला बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 363.92 अंक गिरकर 84,849.44 पर आ गया, जबकि निफ्टी 106.65 अंक गिरकर 25,920.65 पर था.

