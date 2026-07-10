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Railway New Rules: भारतीय रेलवे ने सफर के नियमों में किया बड़ा बदलाव! ये 7 गलतियां करना पड़ सकता है भारी, 20 गुना तक बढ़ाया जुर्माना

इसलिए अगर अब आप रेलवे द्वारा सफर करने जा रहे हैं तो ऐसे में पहले इनके नियमों के बारे में जान लेना भी जरूरी होगा. रेलवे प्रशासन ने इन छोटी-छोटी गलतियों को रोकने के लिए सख्त कदम इसलिए उठाए हैं क्योंकि, यात्रियों के लिए सफर को सुरक्षित और आरामदायक बनाया जा सके.

By: Kunal Mishra | Published: July 10, 2026 4:00:48 PM IST

Railway New Rules: भारतीय रेलवे ने सफर के नियमों में किया बड़ा बदलाव! ये 7 गलतियां करना पड़ सकता है भारी, 20 गुना तक बढ़ाया जुर्माना


Railway Fine Rules: भारतीय रेलवे समय-समय पर यात्राओं और रेलवे की सुविधाओं में बदलाव करती रहती है. हाल ही में रेलवे द्वारा ट्रेन की यात्रा में एक बड़ा बदलाव किया है. अब बिना टिकट यात्रा करना, महिला कोच में चढ़ना, ट्रेन या स्टेशन पर धूम्रपान करना आदि करने पर रेलवे द्वारा पहले से भी ज्यादा सख्ती की जा सकती है. अब अगर कोई भी व्यक्ति बिना टिकट के यात्रा करता हुआ पाया जाएगा तो ऐसे में उसे अब पहले से कहीं ज्यादा जुर्माना चुकाना पड़ सकता है.

इसलिए अगर अब आप रेलवे द्वारा सफर करने जा रहे हैं तो ऐसे में पहले इनके नियमों के बारे में जान लेना भी जरूरी होगा. रेलवे प्रशासन ने इन छोटी-छोटी गलतियों को रोकने के लिए सख्त कदम इसलिए उठाए हैं क्योंकि, यात्रियों के लिए सफर को सुरक्षित और आरामदायक बनाया जा सके. 

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20 गुना तक बढ़ाया गया जुर्माना 

अब ट्रेन या स्टेशन परिसर में बिना टिकट यात्रा करता हुआ या अगर कोई पुरुष महिला कोच में यात्रा करता हुआ मिलता है तो ऐसे में रेलवे द्वारा भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. यहां तक कि अब रेलवे के नए नियमों में अगर भीख मांगना का भी उल्लंघन किया जाए तो ऐसे में कहीं न कहीं इसके लिए भी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है. नए नियमों के लागू होने के बाद कई तरह के अपराधों के लिए मौके पर ही 2,000 रुपये तक का भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब रेलवे द्वारा सफर में गलती करने पर 20 गुना ज्यादा जुर्माना लगाया जा सकता है. 

किन 7 गलतियों पर लगेग जुर्माना? 

अगर आप अब ट्रेन में बिना किसी वैध टिकट के यात्रा कर रहे हैं तो ऐसे में जुर्माने की राशि भरनी पड़ सकती है. वहीं, अगर आप महिला कोच में चढ़कर यात्रा करते हैं या फिर ट्रेन और स्टेशन पर धूम्रपान करने पर भी जुर्माना देना पड़ सकता है. अगर आप रेलवे की सुविधाओं का गलत इस्तेमाल करते हैं या बिना अनुमति के सामान बेचते हैं तो भी जुर्माना देना पड़ सकता है. इसके अलावा ट्रेन या स्टेशन पर भीख मांगने और खतरनाक सामान लेकर सफर करना भी गंभीर अपराध की श्रेणी में ही माना जाएगा.

Tags: Railway Fine Rules
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