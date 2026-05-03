ट्रेन यात्रा के लिए क्या है Luggage Policy, किस कोच में ले जा सकते हैं कितना सामान, लिमिट पार करने पर लगेगा जुर्माना

Indian Railways Luggage Policy: भारतीय रेलवे देश का एक बहुत बड़ा नेटवर्क या सेगमेंट है, जहां रोजाना लाखों लोग एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करते हैं. भारत में रेल यात्रा सबसे किफायती और सुविधाजनक साधनों में से भी माना जाता है. जो बहुत महंगा नहीं होने के बाद भी काफी सुरक्षित और सुविधाजनक है. अक्सर लोग गांव से शहर जाने के लिए भी ट्रेन का सहारा लेते हैं. लोग ट्रेन में अपने साथ काफी सामान लेकर भी यात्रा करते हैं. लेकिन, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो जरूरत से ज्यादा सामान लेकर यात्री करते हैं. जबकि, ऐसा करने से आपको जुर्माना देना पड़ सकता है.

अक्सर लोगों के मन में एक सवाल यह आता है कि आखिर ट्रेन में कितना सामान ले जा सकते हैं. अगर आप अपने सामान की लिमिट के बारे में नहीं जानते हैं तो ऐसे में इस लेख को जरूर पढ़ें.

कितना सामान लेकर कर सकते हैं यात्रा?

रेलवे द्वारा सामान लेकर ट्रेन में यात्रा करने की एक सीमा रखी गई है. जिसके तहत हर श्रेणी यानि हर क्लास के लिए अलग-अलग वजन तक के सामान ले जाने की अनुमति है. देखा जाए तो अगर आप एसी फर्स्ट क्लास (1A) में यात्रा कर रहे हैं तो ऐसे में 70 किलो तक का वजन ले जा सकते हैं. अगर आप एसी सेकंड टियर (2A में यात्रा कर रहे हैं तो ऐसे में 50 किलो तक का सामान लेकर यात्रा कर सकते हैं. वहीं, अगर आप एसी थर्ड टियर या फिर स्लीपर (3A/SL) में यात्रा कर रहे हैं तो ऐसे में आपको केवल 40 किलो तक ही वजन ले जाना चाहिए. भारत में ज्यादातर लोग इसी श्रेणी में यात्रा करते हैं. वहीं, अगर आप सेकंड सिटिंग (2S) में यात्रा कर रहे हैं तो ऐसे में आप केवल 35 किलो तक का ही वजन ले जा सकते हैं.

बिना बुकिंग पर लगेगा जुर्माना

कई बार कुछ लोग बिना बुकिंग या टिकट के ही यात्रा करते हैं और ट्रेन में तय सीमा से भी ज्यादा भारी सामान लेकर यात्रा करते हैं. ऐसे लोगों पर रेलवे द्वारा भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. अगर आप तय सीमा से ज्यादा सामान लेकर यात्रा कर रहे हैं तो हो सकता है कि लगेज दर का 6 गुना तक जुर्माना देना पड़ सकता है.