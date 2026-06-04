जब ऊंटगाड़ियों से भरता था पेट्रोल पंप! क्या है भारत के पहले इंडियन ऑयल आउटलेट की अनोखी कहानी?

Indian Oil First Petrol Pump Story: भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडिन ऑयल (IOC) आज देशभर में हजारों पेट्रोल पंप चलाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस विशाल नेटवर्क की शुरुआत एक छोटे से शहर में स्थित एक साधारण पेट्रोल पंप से हुई थी? यह वही पेट्रोल पंप है, जहां कभी डीजल की सप्लाई उंटगाड़ियों के जरिए पहुंचाई जाती थी.

आज लगभग 65 साल बाद, इस ऐतिहासिक पेट्रोल पंप को नया स्वरूप देकर देश के पहले हेरिटेज रिटेल आउटलेट के रूप में विकसित किया गया है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि इंडियन ऑयल के पहले डीलर कौन थे, और कैसे उस वक्त डीजल ऊंटगाड़ियों से पहुंचाई जाती थी.

कौन थे इंडियन ऑयल के पहले डीलर?

सबसे पहले बात करते हैं कि इंडियन ऑयल के पहले डीलर कौन थे, तो इसका जवाब है इसके पहले डीलर भोगीलाल गांधी थे. वह अग्रणी व्यक्ति बनकर उभरे, जिन्होंने इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत की थी. वह इस इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप (जिसे पंप नंबर IND-0001 का नाम दिया गया था) के पहले डीलर बने.

हाल ही में, 2023 में, इंडियन ऑयल के पूर्व चेयरमैन एस.एम. वैद्य ने इस ऐतिहासिक जगह का दौरा किया. उन्होंने औपचारिक रूप से इसे देश के पहले ‘हेरिटेज रिटेल आउटलेट’ के तौर पर उद्घाटित किया, जो ‘रसिकलाल अशोककुमार एंड कंपनी’ के नाम से संचालित होता है.

जब 3,600 लीटर डीजल ऊंटगाड़ियों से पहुंचा

इस पेट्रोल पंप से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा है, एक ऐसी कहानी जो आज की पीढ़ी को हैरान कर सकती है. यह कहानी 1961 की है, जब इस पंप ने पहली बार काम करना शुरू किया था; उस समय, डीजल की पहली खेप कांडला डिपो से भेजी गई थी. चूंकि उस जमाने में आज जैसी आधुनिक परिवहन सुविधाएं और सड़क नेटवर्क मौजूद नहीं थे, इसलिए कुल 3,600 लीटर डीजल ऊंटगाड़ियों पर लादकर इस पेट्रोल पंप तक पहुंचाना पड़ा था. यह वही पंप है, जिसे 65 साल पहले डीजल की आपूर्ति ऊंटगाड़ियों के जरिए मिलती थी और जिसका आज पूरी तरह से और शानदार कायाकल्प हो चुका है.