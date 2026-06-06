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Fact Check: भारत में बदलेगा नोटों का चलन, कागज की जगह आएंगे प्लास्टिक के नोट? RBI ने बताया सच

इन दिनों मीडिया और सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि देश में जल्द कागज के नोटों की जगह पर प्लास्टिक के नोट लागू किए जा सकते हैं. इस बात में कितनी सच्चाई है, इसको लेकर RBI ने खुलासा किया है.

By: Deepika Pandey | Last Updated: June 6, 2026 5:52:44 PM IST

भारतीय रुपया बदला जाएगा
भारतीय रुपया बदला जाएगा


Plastic Currency Notes Fact Check: देश में डिजिटल पेमेंट का चलन तेजी से बढ़ा है. हालांकि लोग कागज वाले नोटों का भी काफी इस्तेमाल करते हैं. इसी बीच कुछ समय से कहा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक जल्द की कागज के नोटों को रिप्लेस कर पॉलीमर यानी प्लास्टिक के नोट लाने पर विचार कर रहा है. इसको लेकर लोगों में और सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बढ़ गई. हालांकि हाल ही में इस सवाल का सवाल का खुद आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने जवाब देते हुए पूरा मामला साफ कर दिया है.

RBI ने क्या बताया?

उन्होंने शुक्रवार को इस मामले में बताया कि इस समय केंद्रीय बैंक पॉलिमर-आधारित बैंक नोट को लेकर जांच कर रहा है. हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि पॉलीमर के नोट मार्केट में आएंगे या नहीं, इसको लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. ये अभी शुरुआती स्टेज में है.

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क्या होगा प्लास्टिक नोट का फायदा?

बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया और मीडिया में दावा किया जा रहा है कि RBI जल्द ही भारत में कागज की करेंसी को रिप्लेस करेगा और इसकी जगह पर प्लास्टिक करेंसी लाएगा. जल्द ही देश में इन नोटों का पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया जा सकता है. RBI की बैठक में हाल ही में इस पर चर्चा की गई कि आकिर इन नोटों से क्या फायदा हो सकता है?

  • कागज के नोट जल्दी फट और खराब हो जाते हैं. वहीं अगर प्लास्टिक के नोट होंगे, तो वे खराब नहीं होंगे और कागज की तुलना में ज्यादा समय तक खराब नहीं होंगे.
  • ये जल्दी खराब नहीं होंगे, जिसके कारण लंबे समय तक टिक सकते हैं, इससे नोट की छपाई को लेकर होने वाला खर्च भी कम हो सकता है. 

फैक्ट चेक में क्या हुआ साफ?

फैक्ट चेक किए जाने पर ये खबर सच साबित हुई है कि आरबीआई कागज की जगह प्लास्टिक के नोट लाने का प्लान कर रही है लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई फैसला नहीं हो सका है. आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पॉलिमर नोटों का प्रस्ताव विचाराधीन है. अभी इस पर जांच की जा रही है और कोई फैसला भी नहीं लिया गया है. इसके फायदे और नुकसान पर चर्चा की जा रही है. हाल ही में सामने आए दावे कुछ हद तक सच हैं लेकिन अभी कोई अंतिम फायदा नहीं हुआ है.

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