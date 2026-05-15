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भारत में किन-किन चीजों के बढ़े दाम? लिस्ट देख रह जाएंगे हैरान

India Price Hike 2026: इस बीच देश की बड़ी डेयरी प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियों मदर डेयरी और अमूल ने भी आम आदमी की जेब पर भारी असर डाला. दोनों कंपनियों ने एक ही दिन, 13 मई, 2026 को दूध की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया. सबसे पहले अमूल ने ₹2 प्रति लीटर की बढ़ोतरी का ऐलान किया, उसके बाद शाम को अलग-अलग तरह के दूध पर ₹2 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई.

By: Divyanshi Singh | Published: May 15, 2026 5:42:32 PM IST

दूध और गैस सिलेंडर से लेकर पेट्रोल-CNG तक के बढ़ गए दाम
दूध और गैस सिलेंडर से लेकर पेट्रोल-CNG तक के बढ़ गए दाम


India Price Hike 2026: मई के ये 15 दिन भारतीयों के लिए अच्छे नहीं रहे हैं. पहली मई से गैस सिलेंडर से लेकर पेट्रोल-डीज़ल तक, हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं. मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर भारत पर पड़ने लगा है. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और गिरते रुपये ने इकॉनमी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं. नतीजतन, कुछ ज़रूरी चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं.

कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े

महीने की पहली तारीख को सरकारी कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर के दाम ₹993 बढ़ा दिए. इस बढ़ोतरी से दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर का दाम ₹3071.50 हो गया. मुंबई समेत कई शहरों में यह दाम ₹3000 के आस-पास है. हालांकि, सरकार ने इस महीने घरेलू सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ाए हैं.

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गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से देश के फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व को बचाने और CAD पर दबाव कम करने की अपील की. ​​उन्होंने लोगों से अगले साल सोना न खरीदने और पेट्रोल-डीज़ल का इस्तेमाल कम करने की भी अपील की. इस अपील के बाद सरकार ने खुद सोना-चांदी समेत कई कीमती धातुओं पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी. पहले जो इंपोर्ट ड्यूटी 6% थी, उसे बढ़ाकर 15% कर दिया गया. इससे भविष्य में सोने के इंपोर्ट में कमी आने की उम्मीद है.

दूध की कीमतें भी बढ़ीं

इस बीच देश की बड़ी डेयरी प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियों मदर डेयरी और अमूल ने भी आम आदमी की जेब पर भारी असर डाला. दोनों कंपनियों ने एक ही दिन, 13 मई, 2026 को दूध की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया. सबसे पहले अमूल ने ₹2 प्रति लीटर की बढ़ोतरी का ऐलान किया, उसके बाद शाम को अलग-अलग तरह के दूध पर ₹2 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई. बुधवार को जारी एक बयान में मदर डेयरी ने कहा कि पिछले एक साल में किसानों से दूध खरीदने की लागत लगभग 6% बढ़ गई है.

CNG की कीमतों में बढ़ोतरी

जिस दिन दूध की बढ़ी हुई कीमतें लागू होनी थीं. यानी 14 मई, 2026 को मुंबई में CNG की कीमतों में भी ₹2 प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई. इस बढ़ोतरी से वहां CNG की कीमत ₹84 प्रति किलोग्राम हो गई. इस बढ़ोतरी के बाद ऑटो किराए में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. अगले दिन, 15 मई को दिल्ली में भी CNG की कीमतें बढ़ गईं. राष्ट्रीय राजधानी में, CNG की कीमतें ₹2 प्रति किलोग्राम बढ़कर अब ₹79.09 प्रति किलोग्राम हो गईं.

पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें 

जब से मिडिल ईस्ट में तनाव शुरू हुआ है, कच्चे तेल की सप्लाई में रुकावटों के कारण देश का तेल बाज़ार दबाव में है. होर्मुज नाकाबंदी के कारण तेल की कीमतें बढ़ गई हैं. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण सरकारी कंपनियों को लाखों करोड़ का नुकसान हो रहा है. इस बीच, आज पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई. सरकार ने पूरे देश में कीमत में ₹3 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की.

Tags: CNG pricelpg cylinderPetrol Price
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