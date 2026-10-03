Post Office New Rules: पोस्ट ऑफिस में स्पीड पोस्ट-रजिस्ट्री का नियम बदला, मोबाइल नंबर दर्ज करना हुआ अनिवार्य, जानें पूरा डिटेल

Post Office New Rules: अगर आप डाकघर से स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री के जरिए कोई जरूरी डॉक्युमेंट भेजते हैं या भेजने की तैयारी में हैं तो ऐसे में यह खबर आपके लिए काफी जरूरी हो सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री पोस्ट की बुकिंग को लेकर नया नियम लागू किया है. अब बुकिंग के नियम थोड़े अलग हो जाएंगे. अब आपको बुकिंग के समय केवल अपना पता देना ही काफी नहीं होगा. बल्कि, भेजने वाले और पाने वाले दोनों का नंबर देना जरूरी होगा.

इस नए नियम का खास मकसद डाक की डिलीवरी को आसान बनाने के साथ-साथ गालट पते और फर्जी जानकारी के जरिए होने वाली धोखाधड़ी पर रोक लगाना है. चलिए जानते हैं डाकघर के नए नियमों के बारे में.

मोबाइल नंबर हुआ अनिवार्य

स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री के लिए अब नियमों में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं. जानकारी के मुताबिक अब स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री की बुकिंग के समय सेंडर यानी डाक भेजने वाले का मोबाइल नंबर देना जरूरी होगा. मोबाइल नंबर की जानकारी देना अब अनिवार्य कर दिया गया है. केवल भेजने वाले का ही नहीं बल्कि, डाक पाने वाले व्यक्ति का मोबाइल नंबर भी दर्ज कराना होगा. इसके अलावा डाकघर के सिस्टम में मोबाइल नंबर दर्ज होने के बाद ही बुकिंग ली जाएगी. वहीं,बुकिंग के दौरान मोबाइल नंबर दर्ज नहीं होने पर पोस्ट की बुकिंग प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी.

नियमों में हुए कई बदलाव