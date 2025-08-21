Home > व्यापार > India Housing Market Crash 2025: औसत फ्लैट की कीमत करोड़ों में! बड़े शहरों में लोग नहीं खरीद रहे मकान, हॉउसिंग मार्किट में आई भारी गिरावट?

India Housing Market Crash 2025: औसत फ्लैट की कीमत करोड़ों में! बड़े शहरों में लोग नहीं खरीद रहे मकान, हॉउसिंग मार्किट में आई भारी गिरावट?

India housing market crash 2025: भारत के प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री में 19% की गिरावट आई है—2021 के बाद पहली बार जब तिमाही बिक्री 1 लाख यूनिट के आंकड़े से नीचे आई है।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 21, 2025 19:41:02 IST

India Housing Market Crash 2025
India Housing Market Crash 2025

Gen Z Housing Boycott: बड़े शहरों में लोगों के लिए घर खरीदना अब मुंगेरीलाल के सपने जैसा हो गया है। जो शायद ही कभी पूरा हो सके। संभवतः यही कारण है कि भारत के सबसे बड़े शहरों में, वे घरों की बिक्री में भारी गिरावट आई है। कॉइनस्विच के सह-संस्थापक आशीष सिंघल ने कहा, “यह एक विद्रोह है,” क्योंकि खरीदार बिना बालकनी वाले ₹2 करोड़ के 2BHK और ₹80 लाख की EMI का बहिष्कार कर रहे हैं जो आधी तनख्वाह निगल जाती है।

हरों में घरों की बिक्री में 19% की गिरावट आई

नए आंकड़ों के अनुसार, भारत के प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री में 19% की गिरावट आई है—2021 के बाद पहली बार जब तिमाही बिक्री 1 लाख यूनिट के आंकड़े से नीचे आई है। यह गिरावट दिल्ली-एनसीआर में सबसे ज़्यादा 23% रही, उसके बाद मुंबई और बेंगलुरु का स्थान रहा, दोनों में 15% की गिरावट आई।

ऑनलाइन, निराश घर खरीदार शोक नहीं मना रहे हैं—वे संगठित हो रहे हैं। रेडिट थ्रेड्स जश्न से गुलजार हैं: “आवासीय फ्लैटों के लिए कोई खरीदार नहीं। अच्छा चल रहा है दोस्तों। गति बनाए रखें। महंगे फ्लैट न खरीदें!!”

GST Reform: दिवाली से पहले आम आदमी को बड़ी राहत देंगे PM Modi, GST के स्लैब में होगा बदलाव, लग गई मुहर

‘डेवलपर्स ने पूरी पीढ़ी को बेबस कर दिया’

सिंघल की लिंक्डइन पोस्ट ने इस बदलाव को दर्शाया। “डेवलपर्स ने एक पूरी पीढ़ी को बेबस कर दिया,” उन्होंने मुंबई में 1BHK की ₹1.5 करोड़ की कीमतों की ओर इशारा करते हुए लिखा। “इसलिए लोगों ने बस देखना बंद कर दिया। देखना बंद कर दिया। मोलभाव करना बंद कर दिया। इन कीमतों को उचित मानने का दिखावा करना बंद कर दिया।”

नतीजा? बाज़ार ठप्प। नए आवासों की आपूर्ति 30% गिर गई है। प्रोजेक्ट लॉन्च कई सालों के निचले स्तर पर हैं। बिल्डर्स, जिनके पास बिना बिके स्टॉक है, अब उस ज़मीन पर ब्याज कम कर रहे हैं जो बिक नहीं रही है। सिंघल ने कहा, “हर महीने बिना बिके घरों की कीमत डेवलपर्स को 10% की कटौती से भी ज़्यादा पड़ती है। लेकिन अहंकार महंगा पड़ता है।”

New GST Slab: खत्म होंगे 12 और 18% के GST स्लैब, लेकिन आपको कैसे मिलेगा इसका सीधा लाभ? जानें अपने फायदे की सारी डिटेल

Tags: Ashish Singhal housing postIndia housing market crash 2025unsold flats India
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट पपीते के बीज को खाने से क्या होता...

August 21, 2025

घर पर तैयार करें diabetes के मरीजों के लिए बिना...

August 21, 2025

एक ऐसा मुसलमान जो भगवान कृष्ण की करता था पूजा

August 21, 2025

मुगल वंश की रानियां जो थी सबसे ज्यादा पढ़ी-लिखी

August 21, 2025

जाने काजल लगाने के फायदे और साथ ही नुकसान

August 21, 2025

जानिए रोजाना पिस्ता खाने के फायदे

August 20, 2025
India Housing Market Crash 2025: औसत फ्लैट की कीमत करोड़ों में! बड़े शहरों में लोग नहीं खरीद रहे मकान, हॉउसिंग मार्किट में आई भारी गिरावट?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

India Housing Market Crash 2025: औसत फ्लैट की कीमत करोड़ों में! बड़े शहरों में लोग नहीं खरीद रहे मकान, हॉउसिंग मार्किट में आई भारी गिरावट?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

India Housing Market Crash 2025: औसत फ्लैट की कीमत करोड़ों में! बड़े शहरों में लोग नहीं खरीद रहे मकान, हॉउसिंग मार्किट में आई भारी गिरावट?
India Housing Market Crash 2025: औसत फ्लैट की कीमत करोड़ों में! बड़े शहरों में लोग नहीं खरीद रहे मकान, हॉउसिंग मार्किट में आई भारी गिरावट?
India Housing Market Crash 2025: औसत फ्लैट की कीमत करोड़ों में! बड़े शहरों में लोग नहीं खरीद रहे मकान, हॉउसिंग मार्किट में आई भारी गिरावट?
India Housing Market Crash 2025: औसत फ्लैट की कीमत करोड़ों में! बड़े शहरों में लोग नहीं खरीद रहे मकान, हॉउसिंग मार्किट में आई भारी गिरावट?
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?