Gold Price 09 Februray 2026: सोने के दाम में गिरावट हुई या आया उछाल? नोट करें केरल से दिल्ली तक क्या हैं लेटेस्ट रेट्स

Gold Price Today 09 Februray 2026: सप्ताह की शुरुआत यानी सोमवार (09 फरवरी, 2026) को सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी इजाफा देखने को मिला है. निवेशकों का रुझान एक बार फिर सोना-चांदी की ओर बढ़ा है.

By: JP Yadav | Published: February 9, 2026 11:26:12 AM IST

पिछले करीब 10 दिनों से सोने और चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है.
पिछले करीब 10 दिनों से सोने और चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है.


Gold Price Today 09 Februray 2026: भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो गई है और वैश्विक स्तर अस्थिरता का माहौल कुछ कम हुआ है. रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा भीषण युद्ध थोड़ा नरम पड़ा है. इसका असर सोने और चांदी के दामों पर पड़ा है. पिछले करीब 10 दिनों से सोने और चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. सप्ताह की शुरुआत यानी सोमवार (09 फरवरी, 2026) को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आई. ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोना 2200 रुपये महंगा हो गया, जबकि चांदी के दामों में 10,000 रुपये का इजाफा हुआ है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में सोने की कीमतों में  1.5 प्रतिशत का इजाफा हुआ, जबकि चांदी के दाम में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. वहीं, पिछले एक सप्ताह के दौरान MCX पर सोने के वायदा भाव में 7,698 रुपये यानी 5.2 प्रतिशत की तेजी आई, जबकि चांदी की कीमतों में 15,760 रुपये या करीब 6 प्रतिशत की गिरावट पाई गई. 

