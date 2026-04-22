मिडिल ईस्ट तनाव के बीच भारत का बड़ा कदम—41 बायोगैस प्लांट्स को मंजूरी; जानें क्या हैं इसके फायदे?

CNG CBG Stations: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने ईंधन सप्लाई को सुरक्षित रखने के लिए बड़े कदम उठाए हैं. Ministry of Petroleum and Natural Gas ने 41 बायोगैस सिलेंडर रिफ्यूल और स्टोरेज प्लांट्स को मंजूरी दी है, जिनमें से 14 को लाइसेंस भी मिल चुका है. यह निर्णय ऐसे समय लिया गया है जब वैश्विक सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ रहा है और ऊर्जा संकट की आशंका बनी हुई है. सरकार का उद्देश्य है कि देश में ईंधन की उपलब्धता बनी रहे और किसी भी बाहरी संकट का असर कम से कम हो.

CNG-CBG इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी

Petroleum and Explosives Safety Organisation को CNG और CBG स्टेशनों के लिए कुल 467 आवेदन प्राप्त हुए थे. इनमें से 157 आवेदनों को अंतिम लाइसेंस दे दिया गया है, जबकि 38 को निर्माण के लिए पूर्व स्वीकृति मिल चुकी है. यह प्रक्रिया 25 मार्च से 21 अप्रैल के बीच तेज गति से पूरी की गई. इससे साफ है कि सरकार गैस आधारित ईंधन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से विस्तार देना चाहती है.

बायोगैस: ‘वेस्ट टू वेल्थ’ मॉडल

बायोगैस एक जैविक ईंधन है, जो गोबर, फसल अवशेष, फल-सब्जियों के कचरे जैसे गीले अपशिष्ट से तैयार होती है. इसे एक बंद टैंक (डाइजेस्टर) में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बैक्टीरिया द्वारा विघटित कर मीथेन गैस के रूप में बनाया जाता है. यह न सिर्फ कचरे के निपटान का प्रभावी तरीका है, बल्कि खाना पकाने, बिजली उत्पादन और जैविक खाद के रूप में भी उपयोगी है. भारत जैसे देश के लिए यह मॉडल ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

CNG का ‘जुड़वां’ CBG

बायोगैस को शुद्ध करने के बाद उससे कार्बन डाइऑक्साइड और नमी हटाकर CBG (Compressed Bio Gas) तैयार किया जाता है. इसकी रासायनिक संरचना CNG जैसी ही होती है, क्योंकि दोनों में मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है. यही कारण है कि CNG से चलने वाले वाहन बिना किसी बदलाव के CBG पर भी चल सकते हैं. अंतर सिर्फ इतना है कि CNG जमीन के नीचे से निकाली जाती है, जबकि बायोगैस कचरे से तैयार होती है.

ईंधन सप्लाई के लिए राहत उपाय

सरकार ने ईंधन उपलब्धता बनाए रखने के लिए कई अस्थायी छूट भी दी हैं. सुपीरियर केरोसीन ऑयल के स्टोरेज में 2,500 लीटर तक की छूट और एक बार के लिए 5,000 लीटर तक भंडारण की अनुमति दी गई है. इसके अलावा LNG को क्रायोजेनिक सिलेंडरों में भरने की अनुमति दी गई है, जिससे सप्लाई को अधिक लचीला बनाया जा सके. 18 मार्च को अमोनियम नाइट्रेट के निर्यात पर रोक और 14 मार्च को पोरबंदर जेट्टी पर LPG उतारने की अनुमति भी इसी रणनीति का हिस्सा है.

उद्योग और सप्लाई चेन को मजबूती

Department for Promotion of Industry and Internal Trade भी सप्लाई चेन को स्थिर बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है. साथ ही, CNG और डिकंप्रेशन यूनिट्स की मंजूरी 10 दिनों में देने और कंप्रेसर स्वीकृति में 6 महीने की छूट जैसे कदम उठाए गए हैं. इन उपायों से न केवल ईंधन सप्लाई मजबूत होगी, बल्कि औद्योगिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी और देश की अर्थव्यवस्था पर संभावित संकट का असर कम होगा.

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