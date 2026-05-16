पीएम मोदी ने ऐसी क्या अपील की? फॉरेक्स रिजर्व में आया जबरदस्त उछाल; देश के खजाने में आए 60000 करोड़

India Forex Reserve: करीब एक हफ़्ते पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से सिर्फ़ पेट्रोल-डीज़ल का इस्तेमाल कम करने, खाना पकाने के तेल का इस्तेमाल कम करने, सोना-चांदी खरीदने से बचने और विदेश यात्रा टालने के लिए नहीं कहा था. उनका असली मकसद देश के खजाने को, जो डॉलर और सोने के रूप में है, खाली होने से बचाना था. खास बात यह है कि सरकार ने देश का खजाना भरना पहले ही शुरू कर दिया था, जो डेटा में साफ़ दिख रहा है.RBI के जारी डेटा के मुताबिक, देश के फॉरेक्स रिज़र्व में $6 बिलियन यानी ₹60,000 करोड़ से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है. खास बात यह है कि यह बढ़ोतरी लगातार दो हफ़्तों की गिरावट के बाद हुई है. आइए RBI के जारी डेटा को भी समझाते हैं.

फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में काफी बढ़ोतरी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बताया कि 8 मई को खत्म हुए हफ़्ते में, भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व $6.295 बिलियन यानी ₹60,000 करोड़ से ज़्यादा बढ़कर $696.988 बिलियन हो गया. पिछले हफ़्ते, कुल रिज़र्व $7.794 बिलियन घटकर $690.693 बिलियन हो गया था. इस साल 27 फरवरी को खत्म हुए हफ़्ते में, वेस्ट एशियन संकट शुरू होने से पहले, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व $728.494 बिलियन के ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गया था. इसके बाद, रुपये पर दबाव बढ़ने से यह कई हफ़्तों तक गिरा, जिससे रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) को डॉलर बेचकर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में दखल देना पड़ा.

एसेट्स और गोल्ड रिज़र्व भी बढ़े

सेंट्रल बैंक के डेटा के मुताबिक फॉरेन करेंसी एसेट्स जो रिज़र्व का एक बड़ा हिस्सा हैं. 8 मई को खत्म हुए हफ़्ते में $562 मिलियन बढ़कर $552.387 बिलियन हो गए. डॉलर में बताए गए इन फॉरेन करेंसी एसेट्स में फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व में रखी नॉन-US करेंसी, जैसे यूरो, पाउंड और येन की वैल्यू में किसी भी बढ़ोतरी या गिरावट का असर भी शामिल है. RBI ने कहा कि हफ़्ते के दौरान, गोल्ड रिज़र्व की वैल्यू $5.637 बिलियन बढ़कर $120.853 बिलियन हो गई. सेंट्रल बैंक ने कहा कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (SDRs) भी $84 मिलियन बढ़कर $18.873 बिलियन हो गए. सेंट्रल बैंक के डेटा के मुताबिक, इस हफ़्ते के आखिर में IMF में भारत की रिज़र्व पोज़िशन भी $12 मिलियन बढ़कर $4.875 बिलियन हो गई.