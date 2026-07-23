अब दुनिया चखेगी यूपी का स्वाद! दुबई पहुंची दशहरी-लंगड़ा आम की 12.5 टन पहली समुद्री खेप

UP Dussehri Export: उत्तर प्रदेश के मशहूर दशहरी और लंगड़ा आम अब विदेशों में नई पहचान बना रहे हैं. पहली बार यूपी से दुबई तक समुद्री मार्ग के जरिए आम की व्यावसायिक खेप भेजी गई है. इस सफल पहल को भारतीय आमों के निर्यात के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. इससे किसानों को बेहतर दाम मिलने के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय आम की पहुंच भी मजबूत होने की उम्मीद है.

इस बार अमरोहा से करीब 12.5 टन दशहरी और लंगड़ा आम 40 फीट के रेफ्रिजरेटेड कंटेनर में भरकर समुद्री मार्ग से दुबई भेजे गए. यह खेप वहां के अल अवीर फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट तक सफलतापूर्वक पहुंची. अब तक अधिकतर आम हवाई मार्ग से भेजे जाते थे, लेकिन यह पहली बार है जब इतने बड़े स्तर पर समुद्री रास्ते का इस्तेमाल किया गया.

कम खर्च में मिला बड़ा फायदा

समुद्री परिवहन हवाई माल ढुलाई की तुलना में काफी सस्ता पड़ता है. इसी वजह से इस बार निर्यात की लागत कम हुई. अधिकारियों के अनुसार, इसका सीधा फायदा किसानों को मिला और उन्हें आम बेचने पर प्रति किलो करीब 15 से 20 रुपये तक अधिक कीमत मिल सकी.

25 दिन की यात्रा के बाद भी बनी रही क्वालिटी

लंबे सफर के दौरान आम की गुणवत्ता बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है. इसके लिए अमरोहा के आधुनिक पैकहाउस में वैज्ञानिक तरीके से पैकिंग की गई. साथ ही ICAR-CISH की विकसित METWASH तकनीक का उपयोग किया गया. करीब 25 दिन बाद दुबई पहुंची खेप का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा पूरी तरह बिक्री योग्य पाया गया.

APEDA और वैज्ञानिक संस्थानों का मिला सहयोग

इस निर्यात अभियान को सफल बनाने में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान (ICAR-CISH) ने अहम भूमिका निभाई. दोनों संस्थानों ने पैकिंग, गुणवत्ता नियंत्रण और निर्यात प्रक्रिया में तकनीकी सहयोग दिया.

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