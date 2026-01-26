Home > व्यापार > India-EU Trade Deal: टेक्सटाइल, फुटवियर, कारों और वाइन पर घटेगी इंपोर्ट ड्यूटी; जानें और किन चीजों पर होगी डील?

By: Shubahm Srivastava | Published: January 26, 2026 9:51:17 PM IST

India EU Trade Deals
India EU Trade Deals


India EU Trade Deal: टेक्सटाइल और फुटवियर जैसे लेबर-इंटेंसिव सेक्टर, साथ ही कारों और वाइन पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती को भारत और 27 देशों के ब्लॉक यूरोपियन यूनियन (EU) के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) में शामिल किए जाने की उम्मीद है, जिसकी घोषणा 27 जनवरी को होने वाली है, जैसा कि PTI की एक रिपोर्ट में इस डेवलपमेंट की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से बताया गया है. उन्होंने बताया कि इस एग्रीमेंट से अलग-अलग सर्विस सेक्टर में नियमों को भी आसान बनाए जाने की संभावना है.
 
भारत ने अपने लेबर-इंटेंसिव सेक्टर, जिसमें टेक्सटाइल, लेदर, कपड़े, रत्न और आभूषण, और हस्तशिल्प शामिल हैं, में जीरो-ड्यूटी एक्सेस की वकालत की है. यह भारत के सभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एक महत्वपूर्ण मांग रही है, और इसे हर मामले में सफलतापूर्वक पूरा किया गया है, जिसमें UK, UAE और ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए एग्रीमेंट भी शामिल हैं, रिपोर्ट में कहा गया है.
 
इस बीच, EU अपनी कारों और वाइन जैसे अल्कोहलिक ड्रिंक्स पर कम टैरिफ के लिए दबाव डाल रहा है. भारत ने UK के साथ अपने ट्रेड एग्रीमेंट में ऑटोमोबाइल के लिए कोटा-आधारित टैरिफ में कमी की पेशकश की है. इसके अलावा, वाइन को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ ट्रेड एग्रीमेंट में शामिल किया गया है. भारत ने 10 साल की अवधि में ऑस्ट्रेलियाई वाइन पर ड्यूटी में छूट दी है.
 
पिछले साल सितंबर में, वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल, जो उस समय एक विशेष सचिव थे, ने कहा था कि EU के साथ प्रस्तावित ट्रेड एग्रीमेंट घरेलू ऑटो सेक्टर के लिए निर्यात बढ़ाने और 27-सदस्यीय ब्लॉक की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों के साथ नए सहयोग स्थापित करने के महत्वपूर्ण अवसर खोलेगा, रिपोर्ट में कहा गया है.

भारत-UK ट्रेड एग्रीमेंट

मई 2025 में साइन किए गए भारत-UK ट्रेड एग्रीमेंट में, दोनों देशों के लिए कोटा के तहत ऑटोमोटिव इंपोर्ट पर टैरिफ को 100% से घटाकर 10% करने का प्रस्ताव था.
 
भारत ने UK के साथ FTA में अपने संवेदनशील सेक्टरों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय शामिल किए हैं. ऑटोमोटिव सेगमेंट में, इंपोर्ट ड्यूटी में 10-15 साल की अवधि में कटौती की जाएगी.

भारत-EU FTA का विवरण

27 जनवरी को, भारत और यूरोपियन यूनियन द्वारा बातचीत के निष्कर्ष और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने की घोषणा करने की उम्मीद है. रिपोर्ट में कहा गया है कि यह समझौता 18 साल की बातचीत के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा, जो 2007 में शुरू हुई थी.
 
EU द्वारा भारतीय सामानों पर लगाए गए टैरिफ लगभग 3.8% हैं; हालांकि, लेबर-इंटेंसिव सेक्टर पर लगभग 10% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है. EU के सामानों पर भारत की वेटेड-एवरेज ड्यूटी लगभग 9.3% है, जिसमें ऑटोमोबाइल (35.5%), पार्ट्स (35.5%), प्लास्टिक (10.4%), और केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स (9.9%) पर ज़्यादा ड्यूटी लगती है. भारत शराब वाले ड्रिंक्स पर 100-125% की ड्यूटी लगाता है.

किन मुद्दों पर टिकी हुई हैं नजरें 

खास बात यह है कि संवेदनशील कृषि मुद्दे इस डील का हिस्सा नहीं रहे हैं. जहाँ EU अपने बीफ़, चीनी और चावल के बाज़ारों को लेकर प्रोटेक्टिव रहा है, वहीं भारत ने अपने खेती और डेयरी सेक्टर की सुरक्षा की है, क्योंकि बड़ी संख्या में छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका इन पर निर्भर करती है.
 
एक FTA में दो पार्टियाँ अपने बीच ट्रेड किए जाने वाले 90% से ज़्यादा सामानों पर इंपोर्ट टैरिफ को कम करती हैं या हटा देती हैं. एक ट्रेड डील में टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग जैसे सर्विस सेक्टर में ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए नियमों को आसान बनाना भी शामिल है.
 
FTA के अलावा, दोनों पक्ष इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन और ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस (GI) पर भी एक एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहे हैं. भारत-EU FTA में 24 चैप्टर हैं, जो सामान और सेवाओं में ट्रेड को कवर करते हैं.
 
2024-25 में EU के साथ भारत का द्विपक्षीय सामानों का ट्रेड $136.53 बिलियन था, जिसमें $75.85 बिलियन का एक्सपोर्ट और $60.68 बिलियन का इंपोर्ट शामिल था, जिससे EU भारत का सबसे बड़ा सामानों का ट्रेडिंग पार्टनर बन गया. 2024 में सेवाओं का ट्रेड $83.10 बिलियन था. 2024-25 में भारत का ट्रेड सरप्लस $15.17 बिलियन था. EU का बाज़ार भारत के कुल एक्सपोर्ट का लगभग 17% है, जबकि इस ब्लॉक को भारत का एक्सपोर्ट उसके कुल विदेशी शिपमेंट का 9% है.

