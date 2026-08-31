India GDP Growth: तेल कीमतों और सप्लाई-चेन की चुनौतियों के बीच भारत की GDP 7.8% बढ़ी, MoSPI के आंकड़ों में क्या है खास?

India GDP Growth FY2026-27: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार 31 अगस्त 2026 को FY2026-27 की पहली तिमाही में भारत की 7.8% GDP ग्रोथ की तारीफ की. उन्होंने इस परफॉर्मेंस को मिसाल के तौर पर और बहुत बड़ी कामयाबी बताया, जो तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, सप्लाई-चेन में रुकावटों और दुनिया भर में अनिश्चितताओं के बावजूद हासिल की गई.

पीएम मोदी ने खुद X पर पोस्ट कर दी जानकारी

पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बात की जानकारी अपने X पर पोस्ट के जरिए दी, जिसमें लिखा है कि FY2026-27 की Q1 के दौरान भारत की 7.8% की शानदार GDP ग्रोथ एक बहुत बड़ी कामयाबी है. हमारे लोगों की मिलकर की गई ताकत ने यह पक्का किया कि दुनिया भर में अनिश्चितताओं के बीच तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और सप्लाई चेन की दिक्कतों के बावजूद भारत ने ऐसी ग्रोथ हासिल की. ​​जो लोग बुरा सोचते थे, वे नाकाम रहे और भारत फिर से कामयाब हुआ.

India’s exemplary GDP growth of 7.8% during Q1 of FY 2026-27 is a herculean feat. The collective strength of our people ensured India delivered such growth despite oil price shocks and supply chain issues in the midst of global uncertainties. Doomsayers were doomed and India… — Narendra Modi (@narendramodi) August 31, 2026

सेंट्रल एशिया के चार दिन के सरकारी दौरे पर पीएम मोदी

पीएम मोदी सेंट्रल एशिया के चार दिन के सरकारी दौरे पर हैं. वह 29 अगस्त को प्रेसिडेंट शौकत मिर्जियोयेव के बुलावे पर बाइलेटरल दौरे के लिए उज़्बेकिस्तान गए थे. इकॉनमी के फुर्तीले मैनेजमेंट के साथ-साथ नतीजे भी मिल रहे थे. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार नागरिकों के लिए आर्थिक अवसरों को और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है.

वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.8% बढ़ी, जो अमेरिका-ईरान युद्ध के दौरान पहली पूरी तिमाही थी, जिससे आर्थिक विकास पर असर पड़ने की उम्मीद थी. हालांकि, विस्तार की गति वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में दर्ज 8.6% की वृद्धि से धीमी हो गई, जो 80 आधार अंकों की गिरावट है.

MoSPI के आंकड़ों में क्या है?

सोमवार को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, स्थिर कीमतों पर वास्तविक GDP का अनुमान Q1 FY27 में ₹81.36 लाख करोड़ था, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में यह ₹75.46 लाख करोड़ था. यह साल-दर-साल 7.8% की वृद्धि दर्शाता है, जो Q1 FY26 में 6.9% से अधिक है. नवीनतम आंकड़ा भारतीय रिजर्व बैंक के तिमाही के लिए 7% के पहले के अनुमान से भी अधिक था. RBI ने इस महीने की शुरुआत में FY27 के लिए अपने पूरे साल के ग्रोथ अनुमान को 6.6% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया था.

नॉमिनल GDP में भी डबल-डिजिट ग्रोथ दर्ज

महंगाई को एडजस्ट किए बिना मौजूदा कीमतों पर मापी गई नॉमिनल GDP में भी डबल-डिजिट ग्रोथ दर्ज की गई. यह Q1 FY27 में अनुमानित 88.27 लाख करोड़ रुपये थी, जबकि एक साल पहले यह ₹80 लाख करोड़ थी, यानी 10.3% की ग्रोथ. डेटा ने ग्रॉस वैल्यू एडेड (GVA) में भी अच्छी ग्रोथ दिखाई, जो अर्थव्यवस्था के अलग-अलग सेक्टर से पैदा हुई वैल्यू को मापता है.