Rajesh Export Scam: भारत का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड! कौन है 15.15 लाख करोड़ का घोटाला करने वाला राजेश मेहता; जानें पूरी सच्चाई

Rajesh Export Scam: शेयर बाज़ार रेगुलेटर SEBI ने भारत की सबसे मशहूर और जानी-मानी ज्वेलरी कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (REL) और उसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, राजेश मेहता के खिलाफ़ एक सख्त अंतरिम आदेश जारी किया. जानकारी के मुताबिक इस जानी मानी कंपनी पर 2021 और 2025 के फाइनेंशियल ईयर के बीच धोखाधड़ी करके रेवेन्यू को ₹15.15 लाख करोड़ तक बढ़ाने और फंड का गलत इस्तेमाल करने के गंभीर आरोप हैं. लेकिन, कंपनी ने इन आरोपों को मानने से साफ इंकार कर दिया. वहीँ फिर इस मामले के बाद, कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली. ऐसे में हम आपको कुछ ऐसी चीज़े बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगी.

जानें क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक SEBI के होल-टाइम मेंबर कमलेश चंद्र वार्ष्णेय ने 109 पेज का अंतरिम आदेश जारी किया. SEBI की जांच में पता चला कि कंपनी ने फर्जी ट्रांज़ैक्शन किए, संदिग्ध अकाउंटिंग तरीकों का इस्तेमाल किया और प्रमोटर ग्रुप से जुड़ी कंपनियों के ज़रिए कंपनी के फंड को दूसरी जगह भेजा. इन गंभीर फाइनेंशियल गड़बड़ियों की वजह से SEBI ने राजेश मेहता पर अगले आदेश तक REL की सिक्योरिटीज को खरीदने, बेचने या उनमें डील करने पर रोक लगा दी है. SEBI का मानना ​​है कि मेहता कंपनी में मुख्य फैसले लेने वाले व्यक्ति हैं और कंपनी के रोज़मर्रा के कामकाज पर उनका पूरा कंट्रोल है.

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कौन हैं राजेश मेहता

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 60 साल के राजेश मेहता का जन्म 20 जून, 1964 को बेंगलुरु में हुआ था. 1980 के दशक की शुरुआत में, उन्होंने अपने सबसे बड़े भाई से सिर्फ़ ₹1,200 उधार लेकर अपने भाई प्रशांत के साथ चांदी के गहनों का बिज़नेस शुरू किया था. 1995 में, कंपनी ने IPO लॉन्च करके और ₹10 करोड़ जुटाकर कैपिटल मार्केट में कदम रखा. कंपनी को 2015 में बड़ी ग्लोबल पहचान मिली, जब उसने $400 मिलियन की ऑल-कैश डील में स्विस रिफाइनरी ‘वैलकैम्बी’ (Valcambi) को खरीदा. फोर्ब्स के अनुसार, अक्टूबर 2019 तक मेहता की नेट वर्थ $1.57 बिलियन आंकी गई थी.

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