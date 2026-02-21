Trump Tariffs: डोनाल्ड ट्रंप के नए फैसले के बाद भारत को कितना देना होगा टैरिफ, समझें पूरा मामला

Trump Tariffs India Impact: सुप्रीम कोर्ट में ‘हार’के कुछ ही घंटों के बाद भारत समेत दुनिया के कई देशों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा झटका दिया है. डोनाल्ड ट्रंप ने अब सभी देशों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त वैश्विक टैरिफ लगाने का एलान कर दिया है. इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा, हालांकि दोनों देशों के बीच ट्रेड डील अभी फाइनल नहीं हुई है, जिसमें आगामी मार्च में 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क को घटाकर 18 प्रतिशत करने का प्रस्ताव था. सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पूर्ण रूप से लागू होते ही भारत पर यह कटौती भी लागू नहीं होगी.

दरअसल, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत समेत देशों पर 10 प्रतिशत वैश्विक टैरिफ लगाने के आदेश पर साइन कर दिया है. इसके पाद यह शुल्क यानी 10 प्रतिश टैरिफ मौजूदा टैरिफ के अतिरिक्त होगा. डोनाल्ड ट्रंप ने इस नए टैरिफ के आदेश पर साइन करते हुए तर्क दिया कि अमेरिकी उद्योगों और श्रमिकों की रक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है. डोनाल्ड ट्रंप धारा 122 के तहत नया कार्यकारी आदेश जारी किया है.

क्या कहा था अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी 2026 को डोनाल्ड ट्रंप के व्यापक वैश्विक टैरिफ को असंवैधानिक करार देते हुए राष्ट्रपति को फटकार भी लगाई. कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर टैरिफ लगाए. यह अलग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट के इस पर फैसले पर निराशा जताते हुए कहा कि हमारा पक्ष सही तरीके से सुना नहीं गया. इसके बाद ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों पर 10 प्रतिशत वैश्विक टैरिफ लगाने का आदेश साइन किया. इसमें भारत भी शामिल है. यह शुल्क मौजूदा टैरिफ के अतिरिक्त होगा और तुरंत लागू भी हो गय है.

क्या भारत को मिली राहत?

अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह जानकारी भी दी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भारत 18 प्रतिशत टैरिफ का भुगतान करता रहेगा. उन्होंने साफ-साफ कहा कि अमेरिका-भारत अंतरिम ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं होगा. बता दें कि पिछले दिनों ही अमेरिका-भारत के बीच ट्रेड डील के प्रस्ताव में वॉशिंगटन ने टैरिफ को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया था. भारत की ओर से इस पर खुशी जताई गई थी. इसके तहत नई दिल्ली (भारत) ने अमेरिकी वस्तुओं पर शून्य टैरिफ लगाने पर सहमति दी. इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत टैरिफ का भुगतान करेगा और अमेरिका कोई टैरिफ नहीं देगा. उन्होंने भारत के नरेन्द्र मोदी की सराहना भी की.