New Airlines: केंद्र सरकार ने तीन नए एयरलाइंस को मंजूरी दे दी है. सरकार ने यह फैसला इंडिगो संकट के बाद लिया है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने तीन प्रस्तावित एयरलाइंस को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) भी जारी कर दिया है. दुनिया के सबसे तेजी से आगे बढ़ते एविएशन मार्केट में बढ़ते डुओपॉली को लेकर चिंताओं के बीच कॉम्पिटिशन को बढ़ावा देना चाहती है.

उड्डयन मंत्रालय ने दी एयरलाइंस को मंजूरी

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दो नई एयरलाइंस – अलहिंद एयर और फ्लाईएक्सप्रेस – को मंज़ूरी दे दी है, जिनके अगले साल से ऑपरेशन शुरू होने की उम्मीद है. PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि मंत्रालय देश में एयरलाइन ऑपरेटरों की संख्या बढ़ाना चाहता है, जो दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते घरेलू नागरिक उड्डयन बाज़ारों में से एक है. वर्तमान में, इंडिगो और एयर इंडिया ग्रुप – जिसमें एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइंस शामिल हैं. मिलकर घरेलू नागरिक उड्डयन बाज़ार के 90 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्से को कंट्रोल करते हैं.

केंद्र सरकार ने तीन नई एयरलाइंस

केंद्र सरकार ने तीन नई एयरलाइंस शंख एयर, अल-हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस नाम से उड्डयन सेवाओं में एंट्री से विमानन क्षेत्र में प्रतियोगिता बढ़ सकती है. फिलहाल भारत में मुख्यतः दो ही एयरलाइंस इनमें से एक है इंडिगो और दूसरा नाम है एयर इंडिया का है. इंडिगों भारत के 50 फीसदी उड़ान संचालन पर नियंत्रण है. वहीं एयर इंडिया अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के साथ घरेलू बाजार में भी तेजी से अपनी जगह बना रही है.

शंख एयर का मालिक कौन है?

तीन कंपनियों को भारत के घरेलू बाजार में जल्द ही उतरते हुए देखा जा सकता है. उनमें से पहला नाम शंख एयर का है. शंख एयर को सितंबर 2024 में नागर विमानन मंत्रालय से संचालन की मंजूरी मिल गई थी. इसके बाद डीजीसीए ने एयरलाइन को अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) भी दे दिया था. शंख एयर 2026 की पहली तिमाही में यह घरेलू बाजार में एंट्री ले सकता है. शंख एयर की वेबसाइट के मुताबिक, इसकी स्थापना 2023 में श्रवण कुमार विश्वकर्मा ने की थी. यह एयरलाइन फुल सर्विस कैरियर के तौर काम करेगी.

क्या है अल-हिंद एयर?

नागर विमानन मंत्रालय राममोहन नायडू ने अल-हिंद एयर को भी संचालन की मंजूरी दी गई. अल-हिंद का केंद्र केरल रहेगा. इस कंपनी की शुरुआत अगले साल से हो सकती है. इस कंपनी का मालिकाना हक कोझिकोड आधारित अल-हिंद ग्रुप के पास मौजूद है. 1992 में अल-हिंद टूर एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जरिए हुआ था. अल-हिंद एयर को पहले जून 2025 तक संचालन शुरू करना था. अल-हिंद ग्रुप के प्रमोटर मोहम्मद हारिस हैं. . इस ग्रुप की शुरुआत 1992 में हुई थी

क्या है फ्लाईएक्सप्रेस?

केंद्र सरकार ने फ्लाईएक्सप्रेस को भी मंजूरी दे दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह हैदराबाद आधारित कोरियर एंड कार्गो सर्विस कंपनी फ्लाईएक्सप्रेस है. इसके प्रमुख का नाम कोनकाती सुरेश बताया गया है. हालांकि, इसको लेकर ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है.