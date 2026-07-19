30 साल की युवती ने किया 357 करोड़ का Tax Refund घोटाला, हजारों क्लाइंट्स को दिलाए अवैध रिफंड, करोड़ों की FD और गहने हुए सीज

UP Crime: उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां आयकर विभाग ने एक बड़े टैक्स रिफ्ंड फ्रॉड का पर्दाफाश किया है. आरोप है कि एक 30 वर्षीय युवती नैंसी अग्रवाल ने ने 357 करोड़ रुपये की फर्जी कर-धोखाधड़ी की है. इस मामले को अब तक के सबसे बड़े और सुनियोजित टैक्स रिफंड फ्रॉड में से एक माना जा रहा है. माधवपुरम क्षेत्र के इन्द्रा नगर की रहने वाली नैंसी ने अपने घर से काम करते हुए 3 सालों में Income Tax Act की धारा 80GGC का सिस्टमैटिक तरीके से गलत इस्तेमाल किया है.

माना जा रहा है कि यह लोगों को राजनीतिक दलों को दिए गए डोनेशन पर टैक्स कटौती का दावा करने की इजाजत देती है. खास बात यह है कि उसने महज 35 वर्ग मीटर के एक छोटे से घर में बैठकर इतना बड़ा प्लान बनाया और एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया.

3,000 से ज्यादा क्लाइंट्स को दिलया इतना रिफंड

आरोप है कि नैंसी अग्रवाल ने 3000 से भी ज्यादा क्लाइंट्स को गलत तरीके से फर्जी दावों के जरिए 65.5 करोड़ रुपये का अवैध रिफंड दिलाया है. उसने गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को फर्जी डोनेशन दिखाकर यह सारा रिफंड दिलवाया. इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देने का यह मामला देखा जाए तो देश के बड़े फर्जीवाड़ों में से एक है. हालांकि, आयकर विभाग द्वारा महिला के फर्जीवाड़े को पकड़ लिया गया है.

बरामद हुए इतने गहने और नगदी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कथित तौर पर 357 करोड़ का टैक्स रिफंड घोटाला करने वाली नैंसी अग्रवाल के यहां से आयकर विभाग ने एक बड़ा खजाना बरामद किया है. विभाग ने छापेमारी के बाद 50 लाख रुपये के आभूषण और 4 करोड़ रुपये की FD सीज कर दी है. इसके अलावा बैंक लॉकर को भी सील करके नोटिस जारी कर दिया है. केवल यही नहीं बल्कि, विभाग को 5 लाख रुपये की नगदी, हाथ से लिखे लेजर और कंप्यूटर-लैपटॉप समेत कई दस्तावेज भी मिले हैं, जहां से उसके क्लाइंट्स की जानकारी मिली थी.