ITR फाइल करने की डेडलाइन बढ़ी, जानें कब तक फाइल कर सकेंगे रिटर्न?
ITR फाइल करने की डेडलाइन बढ़ी, जानें कब तक फाइल कर सकेंगे रिटर्न?

ITR Filing: आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न फाइल करने के अंतिम दिन आ रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए ITR फाइल करने की डेडलाइन को 16 सितंबर, 2025 तक बढ़ाने का फैसला लिया है.

By: Sohail Rahman | Published: September 16, 2025 7:39:21 AM IST

ITR Filing last date extended
ITR Filing last date extended

ITR Due Date Extended: आयकर रिटर्न (ITR) भरने की तारीख को (16 सितंबर, 2025) यानी आज सोमवार तक बढ़ा दिया है. इससे पहले आयकर रिटर्न फाइल करने की तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया था. लेकिन फिर भी लोगों को अंतिम तिथि में आने वाली परेशानियों को देखते हुए आयकर विभाग ने तिथि को आगे बढ़ाने का फैसला लिया, जिसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसको लेकर जानकारी भी दी.

आयकर विभाग ने किया पोस्ट

आयकर विभाग (Income Tax Department) ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि अबतक सात करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किए जा चुके हैं. आयकर विभाग ने यह बात इंटरनेट उपयोगकर्ताओं द्वारा पोर्टल पर गड़बड़ियों की शिकायत और समयसीमा बढ़ाने की मांग के बीच कही गई है. समयसीमा बढ़ाने की मांग के बाद, विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ा दिया है.



अब तक सात करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल

आयकर विभाग (Income Tax Department) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि अबतक सात करोड़ से ज्यादा आईटीआर (ITR) दाखिल किए जा चुके हैं और अभी भी गिनती जारी है. विभाग ने उन सभी लोगों से अपना रिटर्न दाखिल करने का आग्रह किया, जिन्होंने अभी तक आकलन वर्ष 2025-26 (Assessment Year 2025-26) के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किया है. पिछले साल 31 जुलाई तक 7.28 करोड़ आईटीआर दाखिल किये गये थे.

लोगों ने की शिकायत

पिछले कुछ दिनों में कई चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य लोगों ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि आयकर पोर्टल पर कर भुगतान और एआईएस (वार्षिक सूचना विवरण) डाउनलोड करते समय गड़बड़ियां आ रही हैं. इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने सोमवार को यह भी शिकायत की कि वे ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं.

आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख

कल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफी तेजी से वायरल हो रहा था. जिसमें दावा किया जा रहा था कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर, 2025 कर दिया गया था. लेकिन आयकर विभाग ने इस पोस्ट को पूरी तरह से फर्जी बताया और लोगों से अपील की कि सिर्फ आधिकारिक आईडी से पोस्ट किए गए चीजों पर ही भरोसा करें.

लगातार काम कर रही हेल्पडेस्क

आईटीआर अपलोड करने और कर भुगतान में समस्या के बारे में की गयी एक शिकायत पर आयकर विभाग ने सोमवार सुबह कहा था कि ई-फाइलिंग पोर्टल ठीक काम कर रहा है. कृपया अपना ब्राउजर कैशे साफ करें या किसी दूसरे ब्राउजर से पोर्टल पर पहुंचने की कोशिश करें. आयकर विभाग ने कहा कि करदाताओं को आईटीआर दाखिल करने, कर भुगतान और अन्य संबंधित सेवाओं में मदद के लिए उसकी हेल्पडेस्क लगातार काम कर रही है और फोन, लाइव चैट, वेबएक्स सत्र और एक्स के जरिए करदाताओं की मदद की जा रही है.

