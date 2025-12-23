Home > व्यापार > Income Tax Refunds Delays: अभी तक नहीं आया है इनकम टैक्स रिफंड, एक बार फिर चेक कर लें ये बातें..!

Income Tax Refunds Delays: अभी तक नहीं आया है इनकम टैक्स रिफंड, एक बार फिर चेक कर लें ये बातें..!

Income Tax Refunds Delays: कई टैक्सपेयर्स का इनकम टैक्स रिफंड प्रोसेसिंग में अटका है. कारण हैं गहन जांच, डेटा मेल न खाना, बैंक वेरिफिकेशन की कमी और पुराने टैक्स बकाया. समस्या सुलझते ही रिफंड मिलता है.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 23, 2025 4:11:47 PM IST

tax refund status
tax refund status


Income Tax Refunds Delays: अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड अभी तक नहीं आया है, तो आप अकेले नहीं हैं. बहुत से टैक्सपेयर्स जिन्होंने समय पर रिटर्न फाइल और वेरिफाई किया, उनका रिफंड “प्रोसेसिंग” स्टेज में अटका हुआ है. इस देरी के पीछे कुछ खास वजहें हैं.

इस साल रिफंड जारी करने की गति पहले की तुलना में धीमी रही है. अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच रिफंड कम जारी किए गए, जबकि कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ा. जब कम रिफंड और ज्यादा रिटर्न आते हैं, तो देरी होना स्वाभाविक है.

 गहन जांच  

इनकम टैक्स विभाग उच्च रिफंड क्लेम वाले रिटर्न्स की गहन जांच कर रहा है. पुराने टैक्स रेजिम के तहत बड़े रिफंड वाले रिटर्न पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है. अगर इनकम टैक्स रिटर्न, एएनुअल इनफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) या फॉर्म 26AS में कोई डेटा मेल नहीं खाता, तो रिटर्न मैन्युअल जांच के लिए रोक दिया जाता है.

 बैंक और वेरिफिकेशन से जुड़ी समस्याएं

कुछ सामान्य तकनीकी कारण भी देरी का कारण हैं. अगर बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेट नहीं है, IFSC या अकाउंट नंबर गलत है, या PAN लिंक नहीं है, तो रिफंड जारी नहीं हो सकता. इसके अलावा, अगर ई-वेरीफिकेशन समय पर नहीं हुआ, तो भी रिटर्न फाइल होने के बावजूद रिफंड अटक जाता है.

 पुराने टैक्स ड्यू और कानूनी समयसीमा

कुछ मामलों में रिफंड रोक दिया जाता है क्योंकि पिछली सालों का टैक्स बाकी है. विभाग पेंडिंग रिफंड को अप्रयुक्त टैक्स ड्यू के खिलाफ समायोजित कर सकता है. इसके अलावा, इस अस्सेसमेंट साइकिल के लिए, सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर को रिटर्न 31 दिसंबर 2026 तक प्रोसेस करना होता है.

 टैक्सपेयर्स के लिए सुझाव

 पहले AIS और फॉर्म 26AS में कोई मेल या गड़बड़ी देखें.
 बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेटेड है या नहीं चेक करें.
 विभाग से कोई संदेश मिस न हुआ हो, ये सुनिश्चित करें.
 अगर रिटर्न लंबा समय से पेंडिंग है, तो इनकम टैक्स पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें.

रिफंड में देरी परेशान करने वाली हो सकती है, लेकिन अक्सर जब असल समस्या सुलझ जाती है, तो रिफंड जारी कर दिया जाता है. इस साल प्रक्रिया थोड़ी धीमी है, लेकिन रिफंड जारी किया जा रहा है.
 

