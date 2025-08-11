Income Tax Bill 2025 Passed: लोकसभा में पास हुआ ‘नया आयकर विधेयक’, जानें आपके लिए क्या-क्या बदला?

Income Tax Bill 2025: लोकसभा ने सोमवार को संशोधित नया आयकर विधेयक, 2025 और कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संशोधित विधेयक पेश किए जाने के तुरंत बाद आयकर (संख्या 2) विधेयक, 2025 पारित हो गया। महत्वपूर्ण नए आयकर विधेयक, 2025 के पारित होने के बाद, लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।

निर्मला सीतारमण ने सोमवार को “प्रवर समिति की लगभग सभी सिफारिशों” को शामिल करने के बाद, संशोधित आयकर विधेयक लोकसभा में पेश किया।

नए संशोधित आयकर विधेयक, 2025 का उद्देश्य आयकर से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करना है और यह आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेगा। वर्तमान अधिनियम को प्रतिस्थापित करने के लिए, विधेयक को राज्यसभा द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है और फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

संशोधित आयकर विधेयक, 2025 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है, “प्रवर समिति की लगभग सभी सिफ़ारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं। इसके अलावा, हितधारकों से ऐसे बदलावों के बारे में सुझाव प्राप्त हुए हैं जो प्रस्तावित कानूनी अर्थ को और अधिक सटीक रूप से व्यक्त करेंगे।”

आयकर विधेयक 2025 में क्या बदलाव हुए हैं?

भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाली संसद की प्रवर समिति ने आयकर विधेयक, 2025 के पुराने संस्करण में कई बदलावों की सिफ़ारिश की थी।

“प्रारूपण, वाक्यांशों के संरेखण, परिणामी परिवर्तनों और परस्पर संदर्भों में कुछ सुधार किए गए हैं। इसलिए, प्रवर समिति की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने आयकर विधेयक, 2025 को वापस लेने का निर्णय लिया है। परिणामस्वरूप, आयकर अधिनियम, 1961 के स्थान पर आयकर (संख्या 2) विधेयक, 2025 तैयार किया गया है।” बयान में कहा गया है।

प्रवर समिति ने कर व्यवस्था को सरल बनाने और आयकर कानून को सरल एवं सुस्पष्ट बनाने पर केंद्रित 285 सिफ़ारिशें प्रस्तुत कीं। कुल मिलाकर, संसदीय समिति ने अपनी 4,584 पृष्ठों की रिपोर्ट में कुल 566 सुझाव/सिफारिशें दीं।

समिति द्वारा सुझाए गए बदलावों में से एक आयकर रिफंड से संबंधित है, जिसमें उस प्रावधान को हटाने का प्रस्ताव है जो नियत तिथि के बाद आईटीआर दाखिल करने पर रिफंड से इनकार करता है। विधेयक के पुराने संस्करण में रिफंड चाहने वाले व्यक्ति को नियत तिथि के भीतर आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य था।

प्रवर समिति द्वारा सुझाया गया एक अन्य बदलाव धारा 115BAA के तहत विशेष दर का लाभ उठाने वाली कंपनियों के लिए अंतर-कॉर्पोरेट लाभांश पर धारा 80M कटौती (नए विधेयक के खंड 148 के तहत) है।

समिति ने नए आयकर विधेयक पर अपनी रिपोर्ट में करदाताओं को शून्य टीडीएस प्रमाणपत्र प्राप्त करने की अनुमति देने का भी सुझाव दिया।

