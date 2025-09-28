अक्टूबर महीने में सेंसेक्स और निफ्टी के कारोबार पर पड़ेगा बड़ा असर
अक्टूबर महीने में सेंसेक्स (Sensex) और निफ्टी (Nifty) के कारोबार पर बड़ा असर पड़ने जा रहा है. कुल 11 दिन शेयर बाजार (Share Market) बंद रहेगा.

By: DARSHNA DEEP | Published: September 28, 2025 4:44:10 PM IST

Stock Market Holidays in October
Stock Market Holidays in October

Stock Market Holidays in October: त्योहारों के कारण अक्टूबर महीने में सेंसेक्स और निफ्टी के कारोबार पर बड़ा असर देखने को मिलेगा. इस साल, अक्टूबर के सप्ताहांत यानी (शनिवार और रविवार) की छुट्टियों को मिलाकर कुल 11 दिन शेयर बाजार बंद रहेगा. 

अक्टूबर में शेयर बाजार की छुट्टियां

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार, अक्टूबर महीने में सामान्य कारोबार के लिए तीन प्रमुख छुट्टियां जारी कर दी गई है. जिसमें 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती और दशहरा, 21 अक्टूबर दिवाली,  22 अक्टूबर बलिप्रतिपदा शामिल है. इन तीन दिनों के अलावा, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और करेंसी डेरिवेटिव्स का कारोबार भी बंद रहेगा. जिसमें 5 नवंबर प्रकाश गुरुपर्व (श्री गुरु नानक देव जयंती) 25 दिसंबर क्रिसमस जैसे त्योहार शामिल है. 

दिवाली पर मुहूर्त ट्रेडिंग (Muhurat Trading): 

दिवाली के दिन, 21 अक्टूबर को, शेयर बाजार में सामान्य कारोबार भले ही बंद रहेगा, लेकिन हर साल की तरह इस दिन मुहूर्त ट्रेडिंग का आयोजन की जाएगा.

अवधि: एक प्रकार का विशेष सत्र होता है जो केवल एक घंटे के लिए आयोजित किया जाता है

समय: NSE और BSE के सर्कुलर के मुताबिक, 21 अक्टूबर को मुहूर्त ट्रेडिंग का समय दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे तक ही रहेगा. 

पिछले साल (2024) मुहूर्त ट्रेडिंग मजबूती के साथ बंद हुई थी, जब सेंसेक्स 335 अंक या 0.42 फीसदी की तेजी के साथ 79,724 अंक पर बंद हुआ था. मुहूर्त ट्रेडिंग को निवेशक शुभ मानते हैं और इस दौरान छोटे निवेश या लेनदेन करके नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत करते हैं. 

