कार-फ्लैट खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज, फटाफट नोट कर लें अपने फायदे की बात

RBI did not make any change in the repo rate: मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में आरबीआई (RBI) गवर्नर संजय मल्‍होत्रा ने महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि इस बार आरबीआई (RBI) ने रेपो रेट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया. उन्होंने आगे बताया कि 5.5% पर बरकरार रहने से EMIमें किसी प्रकार का कोई इजाफा देखने को नहीं मिलेगा.

रेपो रेट में नहीं कोई बदलाव:

आरबीआई (RBI) ने अपनी तीन दिवसीय मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की बैठक के बाद रेपो रेट को 5.5 फीसदी पर बरकरार रखने की घोषणा की है. यह फैसला लगातार दूसरी MPC बैठक में लिया गया है. इसके साथ ही एमपीसी (MPC) ने मौद्रिक नीति की के स्‍टॉस को भी ‘तटस्थ’ बनाए रखने का भी फैसला लिया है.

घटाया गया महंगाई का अनुमान:

आरबीआई गवर्नर संजय मल्‍होत्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी से गिरावट होने की वजह से कुल मिलाकर महंगाई का परिदृश्य अधिक अनुकूल हो गया है. केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) के लिए औसत हेडलाइन महंगाई दर (CPI Inflation) अनुमान को 3.1% से घटाकर 2.6% कर दिया है. साथ ही उन्होंने कहा कि

जीएसटी तर्कसंगतीकरण (GST rationalization) का महंगाई पर संयमित असर रहने से खपत और विकास को बढ़ावा मिलेगा. एमपीसी (MPC) ने यह भी फैसला लेते हुए बताया कि अगले कदम तय करने से पहले पहले से लागू की गई नीतिगत कार्रवाईयों (Policy Actions) के प्रभाव का इंतजार करना पड़ेगा.

जीडीपी वृद्धि अनुमान बढ़ाया गया:

आरबीआई (RBI) ने वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) के लिए जीडीपी वृद्धि (GDP Growth) अनुमान को 6.5 फीसदी से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है. FY27 की पहली तिमाही (Q1 FY27) में वृद्धि का अनुमान 6.4% लगाया गया है, जबकि पहले इसे 6.6% रखा गया था. जिसपर आरबीआई गवर्नर संजय मल्‍होत्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि वैश्विक अनिश्चितताएं (Global Uncertainties) और टैरिफ-संबंधी बाधाएं इस साल वृद्धि को धीमा करने में मदद करेगी.