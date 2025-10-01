कार-फ्लैट खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज, फटाफट नोट कर लें अपने फायदे की बात
Home > व्यापार > कार-फ्लैट खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज, फटाफट नोट कर लें अपने फायदे की बात

कार-फ्लैट खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज, फटाफट नोट कर लें अपने फायदे की बात

मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक (Monetary Policy Committee Meeting) में आरबीआई (RBI Governor) गवर्नर संजय मल्‍होत्रा (Sanjay Malhotra) ने जानकारी देते हुए कहा कि इस बार आरबीआई (RBI) ने रेपो रेट (Repo Rate) में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया है.

By: DARSHNA DEEP | Last Updated: October 1, 2025 12:19:37 PM IST

RBI did not make any change in the repo rate: RBI Governor Sanjay Malhotra
RBI did not make any change in the repo rate: RBI Governor Sanjay Malhotra

RBI did not make any change in the repo rate: मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में आरबीआई (RBI) गवर्नर संजय मल्‍होत्रा ने महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि इस बार आरबीआई (RBI) ने रेपो रेट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया. उन्होंने आगे बताया कि 5.5% पर बरकरार रहने से EMIमें किसी प्रकार का कोई इजाफा देखने को नहीं मिलेगा.

रेपो रेट में नहीं कोई बदलाव: 

आरबीआई (RBI) ने अपनी तीन दिवसीय मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की बैठक के बाद रेपो रेट को 5.5 फीसदी पर बरकरार रखने की घोषणा की है. यह फैसला लगातार दूसरी MPC बैठक में लिया गया है. इसके साथ ही एमपीसी (MPC) ने मौद्रिक नीति की के स्‍टॉस को भी ‘तटस्थ’ बनाए रखने का भी फैसला लिया है.

 घटाया गया महंगाई का अनुमान:

आरबीआई गवर्नर संजय मल्‍होत्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी से गिरावट होने की वजह से कुल मिलाकर महंगाई का परिदृश्य अधिक अनुकूल हो गया है. केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) के लिए औसत हेडलाइन महंगाई दर (CPI Inflation) अनुमान को 3.1% से घटाकर 2.6% कर दिया है. साथ ही उन्होंने कहा कि
जीएसटी तर्कसंगतीकरण (GST rationalization) का महंगाई पर संयमित असर रहने से खपत और विकास को बढ़ावा मिलेगा. एमपीसी (MPC) ने यह भी फैसला लेते हुए बताया कि अगले कदम तय करने से पहले पहले से लागू की गई नीतिगत कार्रवाईयों (Policy Actions) के प्रभाव का इंतजार करना पड़ेगा. 

जीडीपी वृद्धि अनुमान बढ़ाया गया:

आरबीआई (RBI) ने वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) के लिए जीडीपी वृद्धि (GDP Growth) अनुमान को 6.5 फीसदी से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है. FY27 की पहली तिमाही (Q1 FY27) में वृद्धि का अनुमान 6.4% लगाया गया है, जबकि पहले इसे 6.6% रखा गया था. जिसपर आरबीआई गवर्नर संजय मल्‍होत्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि वैश्विक अनिश्चितताएं (Global Uncertainties) और टैरिफ-संबंधी बाधाएं इस साल वृद्धि को धीमा करने में मदद करेगी. 

Tags: emiMonetary Policy Committee MeetingRBIRBI GovernorSanjay Malhotra
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सर्दियों में ताकत बढ़ाए मेथी लड्डू, जानें आसान तरीका

October 2, 2025

इंटीमेट सीन्स से भरपूर हैं ये Web Series, देखने से...

October 2, 2025

तीन बच्चों की मां हैं Rihanna, बोल्डनेस में किसी से...

October 2, 2025

पंडित छन्नूलाल मिश्रा के ये भजन और सोहर जो आज...

October 2, 2025

Dussehra 2025 पूजा में करें इन मंत्रों का जप, शत्रुओं...

October 2, 2025

7 तरह की रोटियाँ: स्वाद, सेहत और ऊर्जा का खजाना

October 1, 2025
कार-फ्लैट खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज, फटाफट नोट कर लें अपने फायदे की बात

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

कार-फ्लैट खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज, फटाफट नोट कर लें अपने फायदे की बात

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कार-फ्लैट खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज, फटाफट नोट कर लें अपने फायदे की बात
कार-फ्लैट खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज, फटाफट नोट कर लें अपने फायदे की बात
कार-फ्लैट खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज, फटाफट नोट कर लें अपने फायदे की बात
कार-फ्लैट खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज, फटाफट नोट कर लें अपने फायदे की बात