Home > व्यापार > Trump Tariff: फूटने लगा Trump के टैरिफ का बम! Walmart और Amazon जैसी बड़ी कंपनियों ने भारत से ऑर्डर किया बंद, इकोनॉमी को लगेगा 440 वॉल्ट का करंट

Trump Tariff: फूटने लगा Trump के टैरिफ का बम! Walmart और Amazon जैसी बड़ी कंपनियों ने भारत से ऑर्डर किया बंद, इकोनॉमी को लगेगा 440 वॉल्ट का करंट

Trump Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के बाद परिणाम दिखने शुरू हो गए हैं। दरअसल, वॉलमार्ट, टारगेट, अमेजन और गैप जैसे प्रमुख अमेरिकी खुदरा विक्रेताओं ने भारत से ऑर्डर निलंबित कर दिए हैं।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 10, 2025 10:17:57 IST

Impact of Trump Tariff (ट्रंप के टैरिफ का भारत पर दिखने लगा प्रभाव)
Impact of Trump Tariff (ट्रंप के टैरिफ का भारत पर दिखने लगा प्रभाव)

Impact of Trump Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के बाद परिणाम दिखने शुरू हो गए हैं। दरअसल, जानकारी सामने आ रही है कि, वॉलमार्ट, टारगेट, अमेजन और गैप जैसे प्रमुख अमेरिकी खुदरा विक्रेताओं ने भारत से ऑर्डर निलंबित कर दिए हैं। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद आया है। निर्यातकों को अगली सूचना तक परिधान और वस्त्रों की शिपमेंट रोकने के लिए कहा गया है। जानकारों की मानें तो, नई टैरिफ व्यवस्था से लागत में 30 से 35 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे अमेरिका जाने वाले ऑर्डर में 40 से 50 प्रतिशत की गिरावट देखी जा सकती है।

अमेरिकी खरीदार बढ़ी हुई लागत का बोझ उठाने को तैयार नहीं

अमेरिकी खरीदार बढ़ी हुई लागत का बोझ उठाने को तैयार नहीं हैं और भारतीय निर्यातकों पर वित्तीय बोझ खुद उठाने का दबाव बना रहे हैं। उद्योग के अनुमान बताते हैं कि इससे 4-5 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है।वेलस्पन लिविंग, गोकलदास एक्सपोर्ट्स, इंडो काउंट और ट्राइडेंट जैसे प्रमुख निर्यातक अपनी बिक्री का 40-70% अमेरिकी बाजार से प्राप्त करते हैं।

बांग्लादेश और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धियों को होगा फायदा

विशेषज्ञों के मुताबिक, कपड़ा और परिधान क्षेत्र अब बांग्लादेश और वियतनाम जैसे प्रतिद्वंद्वी देशों के हाथों अपने कारोबार का एक बड़ा हिस्सा गंवाने को लेकर चिंतित है। इन देशों में टैरिफ लगभग 20 प्रतिशत कम है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि, अमेरिका, भारत का कपड़ा और परिधान निर्यात का सबसे बड़ा बाजार है, जो मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में 36.61 अरब डॉलर मूल्य के कुल निर्यात का 28% निर्यात करता है।

Share market: डूब गए 6 लाख करोड़, ट्रंप के टैरिफ फैसले से निवेशकों में हड़कंप! सप्ताह के आखिरी दिन इन 5 वजहों से डूबा भारतीय…

भारत पर ट्रंप के दंडात्मक शुल्क

भारत द्वारा रूस से तेल की निरंतर खरीद के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस दंडात्मक शुल्क को लागू किया है। आपको बताते चलें कि, बुधवार को हस्ताक्षरित एक कार्यकारी आदेश में, ट्रंप ने लिखा, “मैं यह निर्धारित करता हूं कि भारत से आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त यथामूल्य शुल्क लगाना आवश्यक और उचित है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूसी संघ से तेल आयात कर रहा है। पहला 25% शुल्क गुरुवार को लागू हुआ, जबकि दूसरा 25% शुल्क 28 अगस्त को लगाया जाएगा।

टैरिफ पर भारत की प्रतिक्रिया

अमेरिका द्वारा 50 प्रतिशत का भारी भरकम टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट लहजे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि, भारत किसी भी कीमत पर ट्रंप के टैरिफ से न डरेगा और न झुकेगा। भारत कभी भी कोई समझौता नहीं करेगा। भारत के केंद्र में किसान शुरू से रहा है और उस किसान का हित ही सर्वोपरि है।

भारत ने अमेरिकी शुल्कों को “अनुचित, अनुचित और अतार्किक” बताया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि, अमेरिका ने भारत पर उन उपायों के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया है जो कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हित में कर रहे हैं। मंत्रालय ने कहा, “भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।”

New Income Tax Bill: मोदी सरकार ने वापस लिया इनकम टैक्स बिल 2025, 11 अगस्त को फिर से होगा पेश…जाने केंद्र सरकार ने क्यों लिया…

Tags: Donald Trumphome-hero-pos-1Impact of Trump Tariffpm modiTrump Tariff On India
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या आपको पता है खाने के बाद क्यों खाया जाता...

August 9, 2025

खाना शुरू कर दे बादाम, ये 5 बीमारियां रहेंगी कोसों...

August 9, 2025

मजे-मजे से खा रहे है मैगी, नुकसान सुन दंग रह...

August 9, 2025

गुड़ खाने के 5 बड़े नुकसान

August 9, 2025

आप भी पूरी दुनिया की कुछ खास डिशेज के बारे...

August 9, 2025

ये है दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, जहां दफ्न...

August 9, 2025
Trump Tariff: फूटने लगा Trump के टैरिफ का बम! Walmart और Amazon जैसी बड़ी कंपनियों ने भारत से ऑर्डर किया बंद, इकोनॉमी को लगेगा 440 वॉल्ट का करंट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Trump Tariff: फूटने लगा Trump के टैरिफ का बम! Walmart और Amazon जैसी बड़ी कंपनियों ने भारत से ऑर्डर किया बंद, इकोनॉमी को लगेगा 440 वॉल्ट का करंट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Trump Tariff: फूटने लगा Trump के टैरिफ का बम! Walmart और Amazon जैसी बड़ी कंपनियों ने भारत से ऑर्डर किया बंद, इकोनॉमी को लगेगा 440 वॉल्ट का करंट
Trump Tariff: फूटने लगा Trump के टैरिफ का बम! Walmart और Amazon जैसी बड़ी कंपनियों ने भारत से ऑर्डर किया बंद, इकोनॉमी को लगेगा 440 वॉल्ट का करंट
Trump Tariff: फूटने लगा Trump के टैरिफ का बम! Walmart और Amazon जैसी बड़ी कंपनियों ने भारत से ऑर्डर किया बंद, इकोनॉमी को लगेगा 440 वॉल्ट का करंट
Trump Tariff: फूटने लगा Trump के टैरिफ का बम! Walmart और Amazon जैसी बड़ी कंपनियों ने भारत से ऑर्डर किया बंद, इकोनॉमी को लगेगा 440 वॉल्ट का करंट
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?