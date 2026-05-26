मृतक के UPI और ATM से पैसे निकालने का समझें सही तरीका, नहीं तो हो सकती है जेल! जानिए पूरा कानून

Bank News: किसी परिवार सदस्य की मृत्यु के बाद कई लोग उनके एटीएम कार्ड, UPI या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके खाते से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं. हालांकि ऐसा करना कानूनी रूप से गलत माना जा सकता है. बैंकिंग नियमों के अनुसार किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसके खाते पर केवल नामांकित व्यक्ति यानी नॉमिनी का अधिकार होता है और वह भी तय प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही रकम प्राप्त कर सकता है.

बिना सूचना पैसे निकालना पड़ सकता है भारी

अगर कोई व्यक्ति बैंक को जानकारी दिए बिना मृतक के खाते से पैसे निकालता है तो इसे धोखाधड़ी की श्रेणी में माना जा सकता है. बैंक ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है. कई लोग यह सोचकर एटीएम या UPI का इस्तेमाल कर लेते हैं कि वे परिवार के सदस्य हैं, लेकिन नियमों के अनुसार यह तरीका गलत है.

बैंकिंग नियम साफ कहते हैं कि मृत्यु की सूचना मिलने के बाद ही खाते से संबंधित प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है. इसलिए किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करने से पहले बैंक को जानकारी देना जरूरी होता है.

नॉमिनी की क्या होती है भूमिका?

मृतक के बैंक खाते में जमा राशि पर सबसे पहला अधिकार नॉमिनी का होता है. हालांकि नॉमिनी भी सीधे पैसे नहीं निकाल सकता. उसे बैंक में जाकर खुद को सही व्यक्ति साबित करना पड़ता है. इसके लिए बैंक द्वारा मांगे गए दस्तावेज जमा करने होते हैं. जांच पूरी होने के बाद ही बैंक राशि ट्रांसफर करता है. यदि खाते में नॉमिनी दर्ज नहीं है तो प्रक्रिया और लंबी हो सकती है.

पैसे निकालने की सही कानूनी प्रक्रिया

मृतक के खाते से पैसे निकालने के लिए सबसे पहले संबंधित बैंक शाखा में जाकर मृत्यु की जानकारी देनी होती है. इसके बाद बैंक से क्लेम फॉर्म लेकर सही तरीके से भरना होता है. फॉर्म के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होता है. इसके अलावा नॉमिनी को पहचान पत्र, बैंक पासबुक और अन्य जरूरी दस्तावेज भी जमा करने पड़ सकते हैं.

जांच के बाद खाते में ट्रांसफर होती है राशि

सभी दस्तावेज जमा होने के बाद बैंक अधिकारी उनकी जांच और वेरिफिकेशन करते हैं. प्रक्रिया पूरी होने पर खाते में जमा रकम नॉमिनी के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है. विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी कानूनी परेशानी से बचने के लिए हमेशा बैंकिंग नियमों का पालन करना चाहिए और बिना अनुमति मृतक के खाते से पैसे निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए.

Bakra Mandi Rates 2026: 5 हजार से 5 लाख तक! बकरीद से पहले बकरों की कीमतों ने मचाया तहलका; जानें अपने शहर के दाम