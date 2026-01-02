IIT Hyderabad Highest Package: हैदराबाद के छात्र की खुल गई किस्मत, नीदरलैंड कंपनी से मिला करोड़ों का ऑफर; टूट गए सारे रिकॉर्ड

IIT Hyderabad Highest Package: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हैदराबाद (IITH) के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के छात्र को नीदरलैंड की एक कंपनी ने करोड़ों का पैकेज ऑफर किया है. कंपनी ने छात्र को 2.5 करोड़ रुपये का पैकेज दिया है. IITH के मुताबिक, साल 2008 में यह संस्थान शुरु हुआ था. इस संस्थान के इतिहास में किसी छात्र द्वारा प्राप्त किया गया है. यह अब तक का सबसे बड़ा पैकेज है.

एडवर्ड नाथन वर्गीज लास्ट इयर के स्टूडेंट हैं. वह जुलाई से वैश्विक ट्रेडिंग फर्म ऑप्टिवर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रुप में जल्द काम करेंगे. 21 साल एडवर्ड ने दो महीने की इंटर्नशिप को प्री-प्लेसमेंट ऑफर (पीपीओ) में करने के बाद यह ऑफर हासिल किया है.

वर्गीस ने कहा कि “यह पहली और एकमात्र कंपनी थी. जिसके लिए मैंने सबसे पहले इंटरव्यू दिया था. इसी दौरान मेरे मेंटर ने बताया कि कंपनी मुझे नौकरी देने वाली है. तो मैं काफी ज्यादा खुश हो गया था. मेरे माता पिता भी काफी ज्यादा खुश थे.“ हैदराबाद में जन्मे और पले-बढ़े वर्गीस ने कहा कि बाजार में मंदी के बावजूद उन्हें हमेशा से एक अच्छा पैकेज मिलेगा.”

वर्गीस ने कहा कि “मुझे पता था कि IIT का नाम हमारे कैंपस की और हमेशा आकर्षण होता है. मौजूदा नौकरी बाजार का प्रभाव कम होगा. इंजीनियरिंग के पहले साल से ही मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में था और देश के टॉप 100 लोगों में शामिल था.” उन्होंने कहा कि “मुझे इंटरव्यू क्रैक करने में काफी मदद मिली. मैं खुशकिस्मत था कि मुझे PPO (Pre-Placement Offer) मिला है. ऑप्टिवर (Optiver) में इंटर्नशिप के लिए दो छात्रों का चयन हुआ, लेकिन Pre-Placement Offer केवल उन्हें ही दिया गया है. बता दें कि यह कंपनी के नीदरलैंड कार्यालय में फुल-टाइम काम करेंगे.

अब तक IIT हैदराबाद में किसी भी स्टूडेंट को मिला सबसे ज़्यादा पैकेज 2017 में 1.1 करोड़ रुपये था. 2023-24 में सबसे ज़्यादा पैकेज 90 लाख रुपये था और 2024-25 में यह 66 लाख रुपये था.

