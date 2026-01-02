Home > व्यापार > IIT Hyderabad Highest Package: हैदराबाद के छात्र की खुल गई किस्मत, नीदरलैंड कंपनी से मिला करोड़ों का ऑफर; टूट गए सारे रिकॉर्ड

IIT Hyderabad Highest Package: हैदराबाद के छात्र की खुल गई किस्मत, नीदरलैंड कंपनी से मिला करोड़ों का ऑफर; टूट गए सारे रिकॉर्ड

IIT Hyderabad Highest Package: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हैदराबाद के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के एक छात्र की लॉटरी लग गई है. यहां के एक छात्र को नीदरलैंड स्थित एक कंपनी से 2.5 करोड़ रुपये पैकेज ऑफर हुआ है.

By: Preeti Rajput | Last Updated: January 2, 2026 1:40:26 PM IST

IIT Hyderabad Highest Package: हैदराबाद के छात्र की खुल गई किस्मत, नीदरलैंड कंपनी से मिला करोड़ों का ऑफर; टूट गए सारे रिकॉर्ड


You Might Be Interested In

IIT Hyderabad Highest Package: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हैदराबाद (IITH) के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के छात्र को नीदरलैंड की एक कंपनी ने करोड़ों का पैकेज ऑफर किया है. कंपनी ने छात्र को 2.5 करोड़ रुपये का पैकेज दिया है. IITH के मुताबिक, साल 2008 में यह संस्थान शुरु हुआ था. इस संस्थान के इतिहास में किसी छात्र द्वारा प्राप्त किया गया है. यह अब तक का सबसे बड़ा पैकेज है.

2.5 करोड़ का मिला पैकेज 

एडवर्ड नाथन वर्गीज लास्ट इयर के स्टूडेंट हैं. वह जुलाई से वैश्विक ट्रेडिंग फर्म ऑप्टिवर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रुप में जल्द काम करेंगे. 21 साल एडवर्ड ने दो महीने की इंटर्नशिप को प्री-प्लेसमेंट ऑफर (पीपीओ) में करने के बाद यह ऑफर हासिल किया है. 

You Might Be Interested In

वर्गीस ने जताई खुशी

वर्गीस ने कहा कि यह पहली और एकमात्र कंपनी थी. जिसके लिए मैंने सबसे पहले इंटरव्यू दिया था. इसी दौरान मेरे मेंटर ने बताया कि कंपनी मुझे नौकरी देने वाली है. तो मैं काफी ज्यादा खुश हो गया था. मेरे माता पिता भी काफी ज्यादा खुश थे. हैदराबाद में जन्मे और पले-बढ़े वर्गीस ने कहा कि बाजार में मंदी के बावजूद उन्हें हमेशा से एक अच्छा पैकेज मिलेगा.” 

दो छात्रों का हुआ था चयन 

वर्गीस ने कहा कि मुझे पता था कि IIT का नाम हमारे कैंपस की और हमेशा आकर्षण होता है. मौजूदा नौकरी बाजार का प्रभाव कम होगा. इंजीनियरिंग के पहले साल से ही मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में था और देश के टॉप 100 लोगों में शामिल था.उन्होंने कहा कि मुझे इंटरव्यू क्रैक करने में काफी मदद मिली. मैं खुशकिस्मत था कि मुझे PPO (Pre-Placement Offer) मिला है. ऑप्टिवर (Optiver) में इंटर्नशिप के लिए दो छात्रों का चयन हुआ, लेकिन Pre-Placement Offer केवल उन्हें ही दिया गया है. बता दें कि यह कंपनी के नीदरलैंड कार्यालय में फुल-टाइम काम करेंगे.

स्टूडेंट को मिला सबसे ज़्यादा पैकेज

अब तक IIT हैदराबाद में किसी भी स्टूडेंट को मिला सबसे ज़्यादा पैकेज 2017 में 1.1 करोड़ रुपये था. 2023-24 में सबसे ज़्यादा पैकेज 90 लाख रुपये था और 2024-25 में यह 66 लाख रुपये था.

पिछले 3 सालों में सबसे ज़्यादा पैकेज

  • 2025-26- 2.5 करोड़ रुपये
  • 2024-25- 66 लाख रुपये
  • 2023-24- 90 लाख रुपये

 

You Might Be Interested In
Tags: Edward Nathan VargheseHighest PackageIIT Hyderabad
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मलेशिया का रहस्यमयी फूल, बिना धूप के उगने वाला ‘परियों...

January 1, 2026

इस सर्दी करीना कपूर जैसे दिखना है? ये 10 विंटर...

January 1, 2026

नए साल 2026 की सबसे भव्य आतिशबाजी, इन 9 देशों...

December 31, 2025

‘स्ट्रेंजर थिंग्स’ सीज़न 5 के अलावा ज़रूर देखें ये 10...

December 31, 2025

BTS के V का ऐसा फैशन स्टाइल, जिसे देख दुनिया...

December 31, 2025

गोलगप्पे या स्ट्रीट फूड खाने से पहले दो बार सोच...

December 31, 2025
IIT Hyderabad Highest Package: हैदराबाद के छात्र की खुल गई किस्मत, नीदरलैंड कंपनी से मिला करोड़ों का ऑफर; टूट गए सारे रिकॉर्ड

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IIT Hyderabad Highest Package: हैदराबाद के छात्र की खुल गई किस्मत, नीदरलैंड कंपनी से मिला करोड़ों का ऑफर; टूट गए सारे रिकॉर्ड
IIT Hyderabad Highest Package: हैदराबाद के छात्र की खुल गई किस्मत, नीदरलैंड कंपनी से मिला करोड़ों का ऑफर; टूट गए सारे रिकॉर्ड
IIT Hyderabad Highest Package: हैदराबाद के छात्र की खुल गई किस्मत, नीदरलैंड कंपनी से मिला करोड़ों का ऑफर; टूट गए सारे रिकॉर्ड
IIT Hyderabad Highest Package: हैदराबाद के छात्र की खुल गई किस्मत, नीदरलैंड कंपनी से मिला करोड़ों का ऑफर; टूट गए सारे रिकॉर्ड