Money Saving Tips: 30 हजार है सैलरी तो कितने रुपये महीने बचाना होगा सही? कहां निवेश करने से मिलेगा फायदा

Money Saving Tips: हर महीने सैलरी आने का इंतजार तो सभी को रहता है, लेकिन हर महीने एक ही जैसे पैसे बचें ये बहुत कम होता है. कभी खर्च ज्यादा होता है तो किसी महीने खर्च कम हो जाता है, जिससे पैसे बच जाते हैं. अगर आपकी मंथली सैलरी 30 हजार रुपये है और घर का किराया, राशन, बिजली-पानी, मोबाइल, आने-जाने का खर्च और दूसरे जरूरी बिल भी इसी सैलरी से पूरे करने हैं, तो बचत करना थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है.

कई लोग सोचते हैं कि पहले सभी खर्च पूरे कर लें और जो पैसा बच जाए उसे सेव कर लेंगे. लेकिन, जरूरी नहीं कि महीने के आखिरी तक ये पैसा बच जाए. लेकिन, कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अगर उनकी सैलरी 30 हजार रुपये है तो ऐसे में कितने पैसे बचाने चाहिए.

30 हजार रुपये की सैलरी में कितनी बचत करें?

अगर आपकी मंथली इनकम 30,000 रुपये है तो शुरुआत में कम से कम 20 फीसदी यानी करीब 6,000 रुपये प्रति महीने बचाए जा सकते हैं. अगर आपके खर्च कम हैं तो इस रकम को धीरे-धीरे बढ़ाकर 7,000-8,000 रुपये या उससे अधिक भी किया जा सकता है. हालांकि, अगर आपके खर्चे ज्यादा हैं और आप पैसे बचाने की शुरुआत कर रहे हैं तो ऐसे में आप 3 से हजार रुपये से शुरुआत कर सकते हैं. सबसे जरूरी बात यह है कि बचत को महीने के आखिर में बची रकम न मानें, बल्कि सैलरी आते ही अलग करने वाली रकम मानकर चलें.

30 हजार रुपये की सैलरी में इस तरह बनाएं बजट