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AC Blast: क्या AC ब्लास्ट होने से जलकर खाक हो गया है घर का सामान? इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी या नहीं, जानें क्या हैं नियम

हालांकि, हर मामले में इंश्योरेंस क्लेम मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि, इसके लिए कुछ शर्तों का भी पालन करना पड़ता है. चलिए विस्तार से जानते हैं कि ऐसे में क्लेम मिलेगा या नहीं.

By: Kunal Mishra | Published: July 2, 2026 4:24:53 PM IST

AC Blast: क्या AC ब्लास्ट होने से जलकर खाक हो गया है घर का सामान? इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी या नहीं, जानें क्या हैं नियम


Home Insurance Cover for AC Blast: गर्मियों के दौरान AC को गर्मी से राहत पाने का सटीक और बेहतरीन उपाय माना जाता है. लगातार बढ़ते तापमान के बीच लोग घंटों तक ऐसी चलाकर रखते हैं. पिछले कुछ समय में AC फटने की कई खबरें सुनने को मिली हैं. कई बार शॉर्ट सर्किट तो कुछ मामलों में ओवरहीटिंग के चलते ऐसी में ब्लास्ट हो जाता है. ऐसी ब्लास्ट होने जैसी घटनाएं केवल लोगों को आर्थिक नुकसान ही नहीं पहुंचाती हैं बल्कि, कई मामलों में गंभीर खतरे का भी कारण बन जाती हैं. लेकिन, ऐसी स्थिति में कई बार लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या ऐसी ब्लास्ट होने पर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है या फिर नहीं.

हालांकि, हर मामले में इंश्योरेंस क्लेम मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि, इसके लिए कुछ शर्तों का भी पालन करना पड़ता है. चलिए विस्तार से जानते हैं कि ऐसे में क्लेम मिलेगा या नहीं. 

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क्या AC ब्लास्ट होने पर मिलेगा क्लेम? 

स्टैंडर्ड होम इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे पैकेज प्लान या होम इंश्योरेंस तहत अगर घर में अचानक से विस्फोट हो जाता है या ऐसी ब्लास्ट होने के चलते धमाका हो जाता है तो इस स्थिति को कवर किया जाता है. अगर यह आग इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से लगी है तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी द्वारा क्लेम दिया जाएगा. अगर यह आग ऐसी ब्लास्ट होने से लगी है तो घर के अन्य सामान इंश्योरेंस कवर में आएंगे, लेकिन इसके तहत AC को कवर या शामिल नहीं किया जाता है. हालांकि, इंश्योरेंस क्लेम लेने के भी अपने कुछ नियम और प्रावधान हैं, जिन्हें फॉलो करने के बाद ही आपको क्लेम मिलेगा. 

कब मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम और कब नहीं? 

देखा जाए तो कुछ परिस्थितियों में AC फटने का क्लेम मिलता है तो वहीं, कुछ स्थिति में आपको यह क्लेम नहीं दिया जाता है. अगर किसी व्यक्ति द्वारा साजिश के तहत या फिर जानबूझकर कोई नुकसान किया गया हो तो ऐसे में क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा. अगर लापरवाही आपके चलते हुई हो तो ऐसे में कई बार क्लेम नहीं मिलता है. वहीं, अगर छत की दीवारों को नुकसान होगा या फिर घर के अंदर मौजूद संपत्ति को किसी तरह की कोई क्षति पहुंचेगी तो ऐसे में इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा.

इसके साथ ही अगर घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े और अन्य घरेलू उपकरण हैं तो ऐसी स्थिति में आपको इंश्योरेंस क्लेम आसानी से दे दिया जाता है. इसलिए ऐसा कुछ होने पर आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी से बात कर सकते हैं.

Tags: Home Insurance Cover
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