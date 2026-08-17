Crorepati Stock: 1980 में पापा ने खरीदे होते इस कंपनी के 100 शेयर तो आज होते इतने हजार करोड़ के मालिक, पैसा इतना होता कि …

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Crorepati Stock: पैसे कमाने की चाह हर किसी को होती है, लेकिन नौकरी करके केवल पैसे बनाए जा सकते हैं यह तो आपने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा. लेकिन, सोशल मीडिया पर आपने कुछ लोगों को शेयर मार्केट से पैसे बनाते हुए भी देखे होंगे. हालांकि, कुछ लोगों ने अच्छी सूझ-बूझ के साथ शेयर मार्केट से काफी पैसे बनाए भी हैं. लेकिन, पैसा अगर अच्छे और दमदार शेयर में लगाया जाए तो ही आप इससे मोटे पैसे बना सकते हैं.
अगर आपने कोई गलत शेयर में पैसे लगा दिए तो ऐसे में कई बार आपका पैसा डूब भी सकता है. ज्यादातर मामलों में पैसे लॉन्ग टर्म में ही बनते हैं. साल 1980 में अगर आपके पिता जी या दादा जी ने कुछ शेयर लेकर रख लिए होते तो आज आपके पैस करोड़ों रुपये होते.
इस कंपनी के लिए होते शेयर तो होते इतने पैसे
अगर आपके पिता जी ने साल 1980 में अगर विप्रो कंपनी के केवल 100 शेयर लिए होते और शेयर लेकर अभी तक उसे होल्ड करके रखा होता तो ऐसे में आपके पास आज करोड़ों रुपये होते. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर किसी ने विप्रो के 100 शेयर लिए होते तो ऐसे में आज यानि 40 साल बाद उसकी वैल्यू 2.56 करोड़ रुपये हो चुकी होती. बीते 40 साल में 100 शेयर आज करोड़ों रुपये के शेयर बन चुके हैं. देखा जाए अगर तो 2021 के डिविडेंड को देखें तो सिर्फ डिविडेंड के जरिए ही आज आपके पास 2.56 करोड़ रुपए होते.
1400 करोड़ रुपये के होते मालिक
विप्रो के डेटा या चार्ट को उठाकर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में विप्रो ने बहुत अच्छा-खासा रिटर्न दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर किसी ने साल 1980 में 100 शेयर लेकर रखे होते तो आज उसकी वैल्यू करीब 1400 करोड़ रुपये होती. इस पैसे से आप हर साल या महीने में एक अच्छा-खासा पैसा बना सकते थे. इन्हें केवल बैंक में रखकर भी करोड़ों रुपये का ब्याज लिया जा सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 40 साल में विप्रो ने हर साल 42.45 फीसदी (CAGR) का रिटर्न दिया है.