Hyundai Creta खरीदने का कर रहें हैं प्लान? कंपनी ने बढ़ाए दाम, बढ़ीं कीमतों के साथ कई वेरिएंट्स हुए बंद!

Hyundai Creta Price Hike: अगर आप Hyundai Creta खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो अब आपको पहले से ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं. कंपनी ने Creta जो देश की सबसे पॉपुलर SUVs में से एक है की कीमतें बढ़ा दी हैं. नई कीमतें जून 2026 से लागू हो गई हैं और इसका असर लगभग सभी पेट्रोल, डीजल और ट्रांसमिशन वेरिएंट्स पर पड़ेगा.

Hyundai ने न केवल Creta, बल्कि अपने N Line मॉडल्स की कीमतों में भी बढ़ोतरी की है. कंपनी के अनुसार, यह मूल्य वृद्धि अलग-अलग वेरिएंट्स में अलग-अलग है. जहां कुछ वेरिएंट्स की कीमतों में मामूली वृद्धि हुई है, वहीं अन्य मॉडल्स पहले की तुलना में ₹11,700 तक महंगे हो गए हैं.

Creta के बेस पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट ‘E’ पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है, जिसकी कीमत ₹11,700 बढ़ गई है. वहीं कई दूसरे वेरिएंट्स की कीमतें लगभग ₹800 से ₹2,800 तक बढ़ गई हैं. इसका मतलब है कि अब ग्राहकों को अपने पसंदीदा वेरिएंट के हिसाब से पहले से ज्यादा बजट रखना होगा.

ये वेरिएंट बंद कर दिए गए हैं

कीमतों में बढ़ोतरी के साथ-साथ कंपनी ने एक और अहम फैसला लिया है: Creta N Line का N8 DCT वेरिएंट बंद कर दिया गया है. इसका मतलब है कि यह वेरिएंट अब बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं होगा. जो ग्राहक इस खास वेरिएंट को खरीदने की सोच रहे थे, उन्हें अब उपलब्ध दूसरे विकल्पों में से चुनना होगा.

कंपनी ने कीमतों में बढ़ोतरी की वजह बढ़ती प्रोडक्शन लागत, कच्चे माल की बढ़ती कीमतें और ऑपरेशनल खर्चों को बताया है. कुछ समय से, स्टील, एल्युमीनियम और दूसरे इंडस्ट्रियल मटीरियल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. इसके चलते वाहन बनाने वाली कंपनियों की लागत बढ़ गई है. कंपनी का कहना है कि वह काफी समय से इन बढ़ी हुई लागतों का बोझ खुद उठा रही थी, लेकिन अब कीमतों में बदलाव करना जरूरी हो गया है.

कंपनी के कई मॉडल हुए महंगे

यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जून 2026 में सिर्फ Hyundai Creta ही महंगी नहीं हुई है. बल्कि, कंपनी के लाइनअप में शामिल कई दूसरे मॉडलों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है. Hyundai ने अपने पूरे पोर्टफोलियो में कीमतों में ₹12,800 तक की बढ़ोतरी की है. कीमतों में ये बदलाव, खास मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग हैं.