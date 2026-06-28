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Hydrogen Train: 120 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ाई हाइड्रोजन ट्रेन, दिल्ली-जींद के बीच ट्रायल पूरा, बारीकी से किया गया निरीक्षण

रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्लांट और ट्रेन सेट का निरीक्षण किया गया है. ट्रेन को फिलहाल ट्रायल के लिए सोनीपत तक चलाया जा सकता है. माना जा रहा है कि ट्रेन का बारीकी से निरीक्षण हो जाने के बाद इसे लॉन्च कर पटरियों पर दौड़ाया जाएगा.

By: Kunal Mishra | Published: June 28, 2026 3:00:09 PM IST

Hydrogen Train: 120 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ाई हाइड्रोजन ट्रेन, दिल्ली-जींद के बीच ट्रायल पूरा, बारीकी से किया गया निरीक्षण


Hydrogen Train: देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर चर्चा काफी तेज है. पिछले कुछ समय से इस ट्रेन का लगातार ट्रायल चल रहा है. हाल ही में यह हाइड्रोजन ट्रेन अंतिम चरण तक पहुंची है. इस ट्रेन का हाई-स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हुआ. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ट्रायल जींद-सोनीपत रूट पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरा किया गया. ट्रायल में ट्रेन की बैलेंसिंग, ब्रेकिंग सिस्टम और सिग्नल के साथ ही साथ ट्रेन की वायरिंग और अन्य कुछ सेफ्टी पैरामीटर्स की जांच की गई.

रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्लांट और ट्रेन सेट का निरीक्षण किया गया है. ट्रेन को फिलहाल ट्रायल के लिए सोनीपत तक चलाया जा सकता है. माना जा रहा है कि ट्रेन का बारीकी से निरीक्षण हो जाने के बाद इसे लॉन्च कर पटरियों पर दौड़ाया जाएगा. 

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120 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ी हाइड्रोजन ट्रेन 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाइड्रोजन ट्रेन के ट्रायल में स्पीड का निरीक्षण करने के लिए इस ट्रेन को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिल्ली से सोनीपत के ट्रैक पर दौड़ाया गया. शुक्रवार को हुए स्पीड ट्रायल रन के दौरान अधिकारियों द्वारा ट्रेन की स्पीड और उसकी परफॉर्मेंस पर नजर बनाए रखी गई थी. हालांकि, ट्रेन के सफल ट्रायल को यात्रियो के लिए ट्रेन की पहल करने का एक अहम कदम माना जा रहा है. भारतीय रेलवे दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की तैयारी में है. माना जा रहा है कि यह ट्रेन 10 कोच के साथ पटरी पर दौड़ेगी. 

क्या है हाइड्रोजन ट्रेन की खासियत? 

सबसे पहले तो हाइड्रोजन ट्रेन पर्यावरण के लिहाज से काफी बेहतर मानी जा रही है. यह डीजल ट्रेनों की तुलना में अच्छा और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला विकल्प है. ट्रेन में हाइड्रोजन लीक डिटेक्टर जैसे सिस्टम लगे हुए हैं. माना जा रहा है कि ट्रेन की स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी और ट्रेन नीली रंग की होगी साथ ही इसपर सफेद रंग की धारियां लगी होंगी. इस ट्रेन में आधुनिक शौचालय और टेंपरेचर सेंसर जैसे विकल्प दिया जा सकता है. 

Tags: Hydrogen Train
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