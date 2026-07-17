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Hydrogen Train: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ने को तैयार, क्या होगा किराया? रूट और कितने होंगे स्टॉपेज

इस ट्रेन में आपको कई आधुनिक सुविधाएं भी मिल जाएंगी. यह ट्रेन न तो बिजली की ओवरहेड लाइन पर निर्भर होगी. अब यह दौड़ने के लिए तैयार है ऐसे में यात्रियों के मन में कई सवाल हैं जैसे यह ट्रेन किस रूट पर चलेगी और इसका किराया क्या होगा साथ ही स्टॉपेज कहां-कहां होंगे.

By: Kunal Mishra | Published: July 17, 2026 12:18:23 PM IST

Hydrogen Train: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ने को तैयार, क्या होगा किराया? रूट और कितने होंगे स्टॉपेज


Hydrogen Train: हाइड्रोजन ट्रेन पिछले कुछ समय से काफी चर्चा में है. हाल ही में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को मंजूरी मिली है. रेल मंत्रालय द्वारा इसे हरी झंडी दिखाई गई है. कुछ समय पहले ही हरियाणा में इस ट्रेन का ट्रायल किया गया था, जोकि काफी सफल रहा. इसके बाद इसे रेल मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी गई है. इस ट्रेन में कुल 10 कोच हैं, लेकिन पैंसेंजर्स की कैपेसिटी काफी ज्यादा है. यह ट्रेन पानी की बौछार छोड़ते हुए पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार है. माना जा रहा है कि यह ट्रेन पर्यावरण के लिए काफी बेहतर रहने वाली है, जो प्रदूषण नहीं फैलाएगी.

इस ट्रेन में आपको कई आधुनिक सुविधाएं भी मिल जाएंगी. यह ट्रेन न तो बिजली की ओवरहेड लाइन पर निर्भर होगी. अब यह दौड़ने के लिए तैयार है ऐसे में यात्रियों के मन में कई सवाल हैं जैसे यह ट्रेन किस रूट पर चलेगी और इसका किराया क्या होगा साथ ही स्टॉपेज कहां-कहां होंगे. 

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कितना होगा हाइड्रोजन ट्रेन का किराया? 

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का किराया बहुत ज्यादा नहीं है. रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर आप इस ट्रेन में सफर करते हैं तो इसके लिए आपको ज्यादा कीमत चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके लिए आपको 5 रुपये से लेकर 25 रुपये तक का किराया चुकाना होगा. माना जा रहा है कि ट्रेन का किराया इससे ज्यादा नहीं होगा. इस ट्रेन में यात्रा करना उन लोगों के लिए ज्यादा किफायती हो सकता है, जिन्हें नौकरी या किसी अन्य कामों के लिए कुछ ही स्टेशन्स पर यात्रा करनी होती है. 

क्या-क्या होंगे रूट? 

हाइड्रोजन ट्रेन के रूट की बात करें तो यह ट्रेन जिंद से सोनीपत के रूट पर चलेगी. इस रूट को पूरा होने में करीब 2 घंटे लग जाते हैं. इस ट्रेन के चलने का समय सुबह 7 बजकर 40 मिनट पर होगा, जोकि जिंद से चलेगी. इसके बाद इस ट्रेन के जींद पहुंचने का समय सुबह 10 बजकर 40 मिनट पर होगा. यह हाइड्रोजन ट्रेन 10 कोच की होगी, जिसकी क्षमता 1200-1200 KW होगी. बहुत जल्द इस ट्रेन से लोग अपना सफर पूरा कर सकेंगे. 

कैसे काम करती है हाइड्रोजन ट्रेन?

हाइड्रोजन ट्रेन सामान्य ट्रेनों की तरह कोयले, बिजली और डीजल से नहीं चलती है. बल्कि, यह ट्रेनें हाइड्रोजन गैस की मदद से चलेंगी. आमतौर पर डीजल इंजन काला धुंआ छोड़ते हैं, लेकिन हाइड्रोजन इंजन से केवल पानी की भाप निकलती है. इस ट्रेन की कैपेसिटी इतनी है कि यह एक बार में 2600 यात्रियों को लेकर यात्रा  पूरी कर सकती है.

Tags: Hydrogen Train
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