आ गई अमीरों की लिस्ट…कौन हैं देश की सबसे अमीर महिला, कैसे करती हैं कमाई? जानिए यहां

Rich List of India 2025: हाल ही में M3M हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 का 14वां संस्करण जारी किया गया. मुकेश अंबानी और उनका परिवार 9.55 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ देश के सबसे अमीर लोगों की सूची में फिर से पहले स्थान पर हैं. गौतम अडानी और उनका परिवार 8.15 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं.

लेकिन इस साल की सूची की सबसे खास बात यह है कि रोशनी नादर टॉप 3 में शामिल हैं. रोशनी नादर और उनका परिवार 2.84 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर परिवारों में से एक बन गया है. रोशनी नादर अपने परिवार के बिजनेस को बढ़ाने में सक्रिय रूप से शामिल हैं.

रोशनी एचसीएल टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन हैं

रोशनी नादर हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड (HCL टेक्नोलॉजीज) की चेयरपर्सन हैं. उनकी बढ़ती संपत्ति का कारण उनके पिता शिव नादर द्वारा कंपनी में 47% हिस्सेदारी का हस्तांतरण है. शिव नादर HCL ग्रुप के संस्थापक हैं. उन्होंने यह 47% हिस्सेदारी HCL टेक्नोलॉजीज की प्रमोटर कंपनियों, वमा सुंदरि इन्वेस्टमेंट्स (वमा दिल्ली) और HCL कॉर्प को अपनी बेटी को ट्रांसफर कर दी. फिलहाल भारत में सिर्फ मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की संपत्ति उनसे ज्यादा है.

शिव नादर फाउंडेशन और द हैबिटैट्स ट्रस्ट का काम

रोशनी नादर अपने पिता के शिव नादर फाउंडेशन (1994 में स्थापित) की ट्रस्टी हैं. यह फाउंडेशन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा देने का काम करता है. इसके अलावा, रोशनी ने 2018 में ‘द हैबिटैट्स ट्रस्ट’ की स्थापना की. यह संगठन भारत में पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के लिए काम करता है, जिसका फोकस वन्यजीवों की सुरक्षा, पारिस्थितिक संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर है.

महिलाओं का बढ़ता प्रभाव

2025 की रिच लिस्ट में कुल 101 महिलाएं शामिल हैं, जो साफ दिखाता है कि महिलाएं अब बिजनेस और धन सृजन में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. कुल अरबपतियों में से 66% ने खुद मेहनत करके यह मुकाम हासिल किया है और 74% नए अरबपति ऐसे हैं जिन्होंने बिना किसी मदद के सफलता की सीढ़ी चढ़ी है.

भारत में अरबपतियों की संख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी

आज देश में 350 से ज़्यादा अरबपति हैं, जो 13 साल पहले की तुलना में छह गुना ज़्यादा है. इन सभी अरबपतियों की कुल संपत्ति लगभग 167 लाख करोड़ रुपये है, जो भारत की कुल GDP का लगभग आधा है.

युवा अरबपति भी शामिल

इस साल की लिस्ट में कई युवा अरबपति भी शामिल हैं. 31 साल के अरविंद श्रीनिवास, जो पेरप्लेक्सिटी के संस्थापक हैं, 21,190 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ देश के सबसे युवा अरबपति बन गए हैं. इसके अलावा, बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान भी 12,490 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ पहली बार अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हुए हैं.

