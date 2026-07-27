क्या है NPS Swasthya स्कीम? अब पेंशन से करा सकते हैं इलाज, Fund से भर पाएंगे अस्पताल का बिल, जानें पूरी प्रक्रिया

NPS Health Update: अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करते हैं, तो यह आपके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है. अब आपकी पेंशन की बचत सिर्फ रिटायरमेंट के लिए ही नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर इलाज के खर्च में भी काम आ सकती है. रिटायरमेंट की प्लानिंग करते समय ज्यादातर लोग अपनी इनकम यानि पेंशन के बारे में सोचते हैं, लेकिन देखा जाए तो उम्र बढ़ने पर सबसे बड़ा खतरा आपके स्वास्थ्य को रहता है. क्योंकि, रिटायरमेंट के बाद आमतौर पर इलाज में ज्यादा पैसे खर्च होते हैं. पिछले महीने पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने NPS Swasthya का दूसरा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (PoC 2) शुरू किया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस स्कीम का मकसद NPS सब्सक्राइबर्स को मेडिकल जरूरतों के समय अपनी पेशन से बचाए गए पैसों का इस्तेमाल करके सुविधा देना है. जल्दी ही इसे लागू किया जा सकता है. हालांकि, फिलहाल इसे टेस्ट किया जा रहा है.

क्या है NPS Swasthya योजना?

NPS Swasthya एक ऐसी योजना है, जिसमें आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स और हेल्थकेयर को एक साथ जोड़ा गया है. दरअसल, इस स्कीम का मकसद स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के समय NPS निवेशकों को फाइनेंशियल हेल्प देना है. देखा जाए तो इसका नया वर्जन पहले की तुलना में ज्यादा आसान और उपयोगी बनाया गया है ताकि आम लोगों को मेडिकल खर्च के समय आर्थिक मदद मिल सके. माना जा रहा है कि नया वर्जन पहले के मुकाबले ज्यादा आसान और इस्तेमाल करने के लिए बेहतर होगा. योजना का मकसद आम लोगों को मेडिकल खर्च के समय आर्थिक मदद मिल सके. हालांकि, इस योजना के तहत अब लोगों के लिए इलाज कराना काफी आसान हो सकेगा.

इलाज के लिए कितना पैसा निकाल सकते हैं?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस योजना का तहत सब्सक्राइबर अपनी कुल जमा राशि में से 25 फीसदी हिस्सा अपनी मेडिकल जरूरतों के लिए निकाल सकते हैं. यह पैसा आप अस्पताल में भर्ती होने और दूसरे जरूरी खर्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इस प्रतिशत की राशि को आप ओपीडी (OPD) और दवाइयों के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे. यह सुविधा पूरी तरह से डिजिटल रहेगी. इसमें फीजिकल लेनदेन नहीं होगा. MAven ऐप के जरिए भी यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है. इस स्कीम का फायदा देश का कोई भी नागरिक उठा सकता है. इसके लिए अलग से कोई प्रावधान या फिर लिमिट नहीं लगाई गई है.

अस्पताल के खाते में जाएंगे पैसे

माना जा रहा है कि इस योजना के तहत इलाज का पैसा सीधे अस्पताल या संबंधित सर्विस प्रोवाइडर के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा. खास बात यह है कि अगर अस्पताल का बिल बच जाता है तो ऐसे में आपका पूरा पैसा वापस आपके NPS खाते में निवेश कर दिए जाएंगे. इनपेशेंट ट्रीटमेंट, दवाइयों और कैशलेस अस्पताल सेवाओं का खर्च भी इस योजना के तहत कवर किया जा सकता है. इस योजना का लाभ आमतौर पर 18 से लेकर 35 साल का कोई भी भारतीय नागरिक ले सकता है. फिलहाल इसका ट्रायल किया जा रहा है.