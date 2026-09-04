EPF Account में नहीं जुड़ा है Nominee का नाम? घर बैठे इन आसान स्टेप्स में ऐसे करें अपडेट, जानें पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया

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Epf Nominee Update: नौकरीपेशा लोगों के लिए EPF यानी Employees’ Provident Fund उनके रिटायरमेंट के लिए जमा हो रहा एक बेहतरीन निवेश है, जो हर महीने उनकी सैलरी से काटा जाता है. कर्मचारी और नियोक्ता की ओर से PF खाते में जमा होने वाली रकम समय के साथ एक बड़ा फंड तैयार कर सकती है. यही वजह है कि PF खाते से जुड़ी जानकारी को सही और अपडेट रखना बेहद जरूरी है.
कई बार लोगों के पीएफ अकाउंट में नॉमिनी का नाम ठीक नहीं रहता है. नॉमिनी का नाम सही होना बेहद जरूरी है क्योंकि, आपके न रहने के बाद आपके पीएफ खाते में जमा पैसा आपके परिजनों या नॉमिनी को मिल जाए और उसमें किसी तरह की रुकावट न आए. अगर आपके खाते में नॉमिनी का नाम नहीं है तो घबराएं नहीं चलिए आपको ऑनलाइन नाम अपडेट करने का आसान तरीका बताते हैं.
ऑनलाइन नॉमिनी अपडेट कैसे करें?
अगर आपके PF खाते में नॉमिनी का नाम नहीं है तो ऐसे में सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट https://www.epfo.gov.in/ पर जाएं और अपने UAN यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर लें. अब आपको लॉगिन करने के बाद ‘Manage’ के टैब पर क्लिक करना है और फिर उसमें से ‘E-Nomination’ का ऑप्शन चुनना है. अब आपकी प्रोफाइल डिटेल्स स्क्रीन पर दिखाई देंगी, जिन्हें ध्यान से वेरिफाई करना होगा. यह प्रक्रिया हो जाने के बाद आपको ‘Add Family Details’ पर क्लिक करना है और अपने परिवार के उस सदस्य की जानकारी भरनी है, जिसे आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं. इसके बाद आपको ‘Nomination Details’ सेक्शन में जाकर नॉमिनी की हिस्सेदारी का शेयर देना है. सारी जानकारी सही तरीके से भरने के बाद ‘Save EPF Nomination’ पर क्लिक करें. लीजिए आपका काम पूरा हो गया.
EPF में Nominee जोड़ना क्यों है जरूरी?
EPF खाते में नॉमिनी का नाम जोड़ना काफी जरूरी होता है. दरअसल, कर्मचारी के साथ अगर कोई घटना घट जाती है तो ऐसी स्थिति में PF से जुड़े लाभ के लिए परिवार को पैसे मिल सकें. नॉमिनेशन कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में PF से जुड़े दावों को सही बताने में मदद करता है. इसलिए नौकरी शुरू करने के बाद केवल PF बैलेंस देखने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह भी जांचना चाहिए कि खाते में नॉमिनी की जानकारी सही तरीके से दर्ज है या नहीं.