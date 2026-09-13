Aadhaar Card Update: शादी के बाद आधार कार्ड में जोड़ना है पति का नाम? जानें कौन सा प्रूफ लगेगा और क्या है पूरा अपडेट प्रोसेस

Aadhaar Card Update: शादी के बाद महिलाओं के लिए कई सरकारी और जरूरी दस्तावेजों में जानकारी अपडेट कराना जरूरी हो जाता है. शादी के बाद अगर महिला अपने आधार में पति का नाम या फिर पता अपडेट कराना चाहती है तो ऐसे में उसे यह समझना जरूरी है कि आधार में हर जानकारी को एक ही तरीके से अपडेट नहीं किया जाता है. कई बार लोग मान लेते हैं कि शादी के बाद पति का नाम अपने आप आधार कार्ड में जुड़ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है.

आधार में किसी भी जानकारी को बदलने या अपडेट करने के लिए आपको कुछ दस्तावेज लगाने होते हैं, जिसके बाद आप अपने आधार को अपडेट करा पाएंगे. अक्सर महिलाओं के मन में यह सवाल रहता है कि आधार कार्ड में पति का नाम जोड़ने के लिए कौन से दस्तावेज लगेंगे. चलिए जानते हैं.

किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत?

अगर आपकी शादी हो गई है और आप पिता की जगह पर आधार कार्ड में पति का नाम अपडेट कराना चाहती हैं तो ऐसे में आपको कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी. इसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र पासपोर्ट, जिसमें पति का नाम दर्ज हो उसकी जरूरत पड़ेगी. इसके अलावा राशन कार्ड, जिसमें आपके पति का नाम हो.

केवल यही नहीं बल्कि, इसके लिए संयुक्त बैंक पासबुक UIDAI द्वारा मान्य कोई अन्य रिलेशनशिप प्रूफ की भी जरूरत पड़ सकती है. आवेदन के समय पर आपको इन सभी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा.

इस तरह करें ऑनलाइन अपडेट

आधार कार्ड पर पति का नाम अपडेट कराने के लिए आपको सबसे पहले UIDAI की सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल वेबसाइट पर जाना होगा. यहां अपना आधार नंबर डालें और ओटीपी की मदद से लॉग इन करें. अब आपको लॉग इन करने के बाद ‘Update Aadhaar Online’ ऑप्शन पर जाना होगा. इसके बाद ‘Relationship Details’ में जाकर पति का नाम सही से भरें. इतना करने के बाद जरूरी दस्तावेज की स्कैन कॉपी अपलोड करें.