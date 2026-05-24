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Aadhar Card update: बढ़ गई फ्री आधार कार्ड अपडेट की डेट, तुरंत कराएं काम, जानें नई तारीख

Aadhar Card update: UIDAI ने आधार अपडेट की मुफ्त सुविधा बढ़ा दी है. myAadhaar पोर्टल से घर बैठे डॉक्यूमेंट अपडेट किए जा सकते हैं. समय पर अपडेट न करने से बैंकिंग, KYC और सरकारी सेवाओं में परेशानी हो सकती है.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 24, 2026 1:53:52 PM IST

Aadhar Card update: बढ़ गई फ्री आधार कार्ड अपडेट की डेट, तुरंत कराएं काम, जानें नई तारीख


Aadhar Card update: आज के समय में आधार कार्ड एक बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट बन चुका है, जिसकी जरूरत लगभग हर सरकारी और गैर-सरकारी काम में पड़ती है. बैंक अकाउंट खोलने से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने तक, हर जगह आधार की मांग की जाती है. इसी वजह से आधार में दर्ज जानकारी का सही और अपडेटेड होना बेहद जरूरी हो गया है, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके.

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड अपडेट करने की मुफ्त सुविधा की लास्ट डेट बढ़ाकर 14 जून 2027 कर दी है. इस सुविधा का लाभ केवल myAadhaar पोर्टल के माध्यम से ही लिया जा सकता है. सरकार ने डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देते हुए आधार अपडेट प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है, जिससे लोग घर बैठे आसानी से अपने डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं.

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 ऑनलाइन आधार अपडेट कैसे करें

आधार कार्ड को ऑनलाइन अपडेट करना अब काफी आसान हो गया है. इसके लिए आपको कुछ सरल चरणों का पालन करना होता है. सबसे पहले myAadhaar पोर्टल पर जाकर अपने आधार नंबर से लॉगिन करें. इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करें और अपनी प्रोफाइल जानकारी को वेरिफाई करें.
यदि जानकारी सही हो तो अपडेट प्रक्रिया आगे बढ़ाएं और जरूरी पहचान पत्र चुनकर उसे JPEG, PNG या PDF फॉर्मेट में अपलोड करें. इसके बाद एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड करें, सहमति देकर सबमिट कर दें. इस तरह आपका आधार अपडेट हो जाता है.

 आधार अपडेट न करने पर हो सकती हैं समस्याएं

यदि आधार कार्ड समय पर अपडेट नहीं किया जाता है तो कई प्रकार की दिक्कतें सामने आ सकती हैं. बैंक या डिमैट अकाउंट खोलने में देरी हो सकती है, वहीं KYC प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है. इसके अलावा PAN और आधार लिंकिंग में समस्या, पेंशन या सब्सिडी मिलने में देरी, सरकारी योजनाओं का लाभ रुकना और मोबाइल सिम वेरिफिकेशन में बाधा जैसी परेशानियां भी हो सकती हैं.

 

Tags: Aadhaar Card Update Deadline ExtendedAadhar Card UpdateUIDAI Update
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